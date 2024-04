Ο Ισραηλινός Στρατός εξουδετέρωσε ανώτερο διοικητή της τρομοκρατικής ομάδας Τζαμάα στον Λίβανο (vid)

Οι IDF επιτέθηκαν και εξουδετέρωσαν τον Ματζάμπ Χαλάφ, ανώτερο στέλεχος της οργάνωσης Ισλαμικής Ομάδας Τζαμάα στον Λίβανο.

Η ομάδα έχει εμπλακεί σε επιθέσεις στο Ισραήλ από τον Λίβανο μετά το νέο ξέσπασμα των εχθροπραξιών στα σύνορα των χωρών, όταν η Χεζμπολάχ άρχισε να επιτίθεται στο Ισραήλ για να υποστηρίξει τη Χαμάς.

«Ο τρομοκράτης Ματζάμπ Χαλάφ έδρασε για λογαριασμό της οργάνωσης Ισλαμικής Ομάδας, οδήγησε και προώθησε πολλές επιθέσεις και τρομοκρατικές ενέργειες από το έδαφος του Λιβάνου εναντίον του Ισραήλ στον βόρειο τομέα, στην περιοχή Mount Dov και σε άλλες περιοχές τον τελευταίο καιρό», δήλωσε ο IDF.

Το χτύπημα «διεξήχθη για να βλάψει την ικανότητα της οργάνωσης να προωθεί και να διεξάγει τρομοκρατικές επιχειρήσεις που είχε σχεδιάσει τον τελευταίο καιρό εναντίον του κράτους του Ισραήλ στη βόρεια συνοριακή περιοχή», καταλήγει η δήλωση.



IAF aircraft struck and eliminated Mosab Khalaf in the area of Meidoun in Lebanon a short while ago.



Khalaf was a senior terrorist in the Jamaa Islamiya terrorist organization and advanced a large number of attacks against Israel. Jamaa Islamiya recently planned and promoted… pic.twitter.com/UZYOc295rd