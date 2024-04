Ερντογάν για Ιερουσαλήμ: Αναγκαστήκαμε να την εγκαταλείψουμε - Είναι η πόλη μας

«Οι πρόγονοί μου υπηρέτησαν την Ιερουσαλήμ για 400 χρόνια. Η κληρονομιά τους δεν μπορεί να διαγραφεί», δήλωσε χαρακτηριστικά ο Τούρκος πρόεδρος Ταγίπ Ερντογάν από την Κωνσταντινούπολη, σύμφωνα με το Anadolu, υπενθυμίζοντας την κατάκτηση της πόλης από την Οθωμανική Αυτοκρατορία, ενώ δεν παρέλειψε να βάλλει και κατά των Ισραηλινών για τον πόλεμο με τη Χαμάς.

«Επί αιώνες, οι πρόγονοί μας έδειξαν την ευλάβειά τους διατηρώντας την Ιερουσαλήμ σε μεγάλη υπόληψη και κάνοντας τη να ακμάσει. Είναι δυνατό να συναντήσει κανείς τα χνάρια της Οθωμανικής αντίστασης σε αυτή την πόλη την οποία αναγκαστήκαμε να εγκαταλείψουμε με δάκρυα κατά τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο», τόνισε ο Ερντογάν και συμπλήρωσε: «Η Ιερουσαλήμ είναι η πόλη μας. Είναι μία πόλη από εμάς».

Υπενθυμίζεται ότι η Ιερουσαλήμ ήταν υπό τον έλεγχο της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας για αρκετούς αιώνες μέχρι το τέλος του Α' Παγκοσμίου Πολέμου. Οι Οθωμανοί κατέλαβαν την πόλη το 1517 και την κράτησαν μέχρι το 1917, καθιστώντας την μέρος της αυτοκρατορίας τους για περίπου 400 χρόνια.

Εν συνεχεία επιτέθηκε με σφοδρότητα κατά του Ισραήλ που πολεμάει την τρομοκρατική οργάνωση Χαμάς, την οποία και αποκάλεσε «εθνική Αντίσταση της Παλαιστίνη»: «θα συνεχίσουμε να βλέπουμε τους αδελφούς μας τη Χαμάς, που υπερασπίζονται την πατρίδα τους ενάντια στους κατακτητές, ως την Εθνική Αντίσταση της Παλαιστίνης», σημείωσε χαρακτηριστικά.

Ο Τούρκος πρόεδρος επανέλαβε τις φραστικές επιθέσεις προς το πρωθυπουργού του Ισραήλ λέγοντας ότι «ο Νετανιάχου, όπως όλοι οι κακοποιοί πριν από αυτόν, έχει χαράξει το όνομά του στην ιστορία με ντροπή ως χασάπης της Γάζας», ενώ άφησε αιχμές και κατά των ΗΠΑ σημειώνοντας ότι η «άνευ όρων στρατιωτική, διπλωματική υποστήριξη προς το Ισραήλ δεν συμβάλλει στη λύση, αλλά επιδεινώνει το πρόβλημα»

«Το τέμενος Αλ-Άκσα της Ιερουσαλήμ αντιμετωπίζει όλο και περισσότερη ‘’παρενόχληση’’, με την ταυτότητα της αρχαίας πόλης να διαγράφεται από το Ισραήλ βήμα προς βήμα», υποστήριξε και υπογράμμισε πως η Τουρκία είναι η μόνη χώρα «που εφαρμόζει περιορισμούς εξαγωγών στο Ισραήλ σε 54 ομάδες προϊόντων».

