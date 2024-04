ΗΠΑ: Kατέστρεψαν drones των Χούθι στην Υεμένη

Οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις ανακοίνωσαν σήμερα ότι χθες Τρίτη κατέστρεψαν δυο τηλεκατευθυνόμενα μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα (UAVs) σε περιοχή ελεγχόμενη από τους Χούθι στην Υεμένη.

Οι επιχειρήσεις αυτού του είδους, που άρχισαν να διεξάγονται τον Ιανουάριο, είναι πλέον πρακτικά καθημερινές.

«Δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί ή ζημιές σε πλοία (του Πολεμικού Ναυτικού) των ΗΠΑ, του συνασπισμού, ή εμπορικά σκάφη», ανέφερε μέσω X το μεικτό διοικητήριο των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων που είναι αρμόδιο για την περιοχή της Μέσης Ανατολής (CENTCOM, «κεντρική διοίκηση»).

April 16 Red Sea Update



Between 10:50 a.m. and 11:30 a.m. (Sanaa time) on April 16, U.S. Central Command (USCENTCOM) forces successfully engaged two unmanned aerial vehicles (UAV) in Iranian-backed Houthi terrorist-controlled areas in Yemen.



There were no injuries or damage… pic.twitter.com/ImF90fhFAp