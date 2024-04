ΗΠΑ: Κατέστρεψαν 11 drones των Χούθι στην Ερυθρά Θάλασσα

Οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις ανακοίνωσαν ότι χθες Τετάρτη κατέστρεψαν 11 τηλεκατευθυνόμενα μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα (UAVs) των ανταρτών Χούθι της Υεμένης, διευκρινίζοντας πως τρία καταρρίφθηκαν εν πτήσει - τα δύο πάνω από τον Κόλπο του Άντεν, το τρίτο πάνω από την Ερυθρά Θάλασσα - και τα υπόλοιπα οκτώ καταστράφηκαν στο έδαφος, «σε νόμιμη άμυνα».

«Δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί ή ζημιές σε πλοία (του Πολεμικού Ναυτικού) των ΗΠΑ, του συνασπισμού, ή εμπορικά», διαβεβαίωσε μέσω X το μεικτό διοικητήριο των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων που είναι αρμόδιο για την περιοχή της Μέσης Ανατολής (CENTCOM, «κεντρική διοίκηση»).

Between approximately 4:15 a.m. and 6:00 a.m. (Sanaa time) on April 10, U.S. Central Command (USCENTCOM) forces successfully engaged three unmanned aerial vehicles (UAV) launched from Houthi-controlled areas of Yemen. Two UAVs were launched over the Gulf… pic.twitter.com/QMFyDAkOxD