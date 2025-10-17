ΗΠΑ: Το υπουργείο Οικονομικών αγόρασε πέσος για να στηρίξει την Αργεντινή

Το υπουργείο Οικονομικών των ΗΠΑ αγόρασε πέσος Αργεντινής στη spot αγορά όσο και στην αγορά “Blue Chip Swap” την Πέμπτη και συνεχίζει να παρακολουθεί όλες τις αγορές, δήλωσε την Παρασκευή ο υπουργός Οικονομικών Σκοτ Μπέσεντ.

«Το υπουργείο παρακολουθεί όλες τις αγορές, και έχουμε τη δυνατότητα να δράσουμε με ευελιξία και με δύναμη για να σταθεροποιήσουμε την Αργεντινή», είπε σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ.

The United States stands with Argentina. Yesterday, Treasury bought pesos in the "Blue Chip Swap" and spot markets. Treasury remains in close communication with Argentina's economic team as they work to Make Argentina Great Again. Treasury is monitoring all markets, and we have… — Treasury Secretary Scott Bessent (@SecScottBessent) October 17, 2025

Ήταν η πρώτη ανακοίνωση συμμετοχής στην αγορά “blue-chip”, μετά την προηγούμενη δήλωση του Μπέσεντ σχετικά με αγορά πέσος στη spot αγορά. Η υποσχόμενη υποστήριξη των ΗΠΑ περιλαμβάνει επίσης ανταλλαγή (swap) ύψους 20 δισ. δολαρίων με την Κεντρική Τράπεζα της Αργεντινής και τη δημιουργία μηχανισμού 20 δισ. δολαρίων για επενδύσεις στο κρατικό χρέος της χώρας της Νότιας Αμερικής.

«Πιστεύουμε ότι η υποστήριξη από το υπουργείο Οικονομικών των ΗΠΑ βοηθά στη σταθεροποίηση των αγορών», δήλωσε ο Νάιτζελ Τσοκ, αναπληρωτής διευθυντής του Τμήματος Δυτικού Ημισφαιρίου του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, σε συνέντευξη Τύπου.

«Το προσωπικό του ΔΝΤ έχει περάσει πολλές ώρες και έχει εμπλακεί πολύ βαθιά τόσο με την Αργεντινή όσο και με το Υπουργείο Οικονομικών των ΗΠΑ σε αυτή τη διαδικασία», πρόσθεσε.

Δεν απάντησε σε ερώτηση σχετικά με το αν το Ταμείο θα προτιμούσε το πέσο, το οποίο διαπραγματεύεται εντός διαδρόμου, να αφεθεί να κυκλοφορεί ελεύθερα.

Το επίσημο πέσο υποχώρησε κατά 3,4% την Παρασκευή στις 1.450 ανά δολάριο, όχι πολύ μακριά από το ιστορικά χαμηλό κλείσιμο των 1.474,50 που καταγράφηκε πριν ο Μπέσεντ ανακοινώσει για πρώτη φορά την υποστήριξη των ΗΠΑ.

Τα μη παραδοτέα συμβόλαια ενός μηνός (NDF) αποτίμησαν το πέσο στις 1.446, αφού είχαν φτάσει έως και τις 1.541 νωρίτερα μέσα στον μήνα. Τα τρίμηνα συμβόλαια βλέπουν το πέσο κοντά στις 1.690 ανά δολάριο, σύμφωνα με δεδομένα της LSEG.

Το υπουργείο Οικονομικών των ΗΠΑ δεν έχει αποκαλύψει πόσα έχει ξοδέψει για την αγορά πέσος, ούτε αν θα το κάνει σε τακτική βάση.



