ΗΠΑ: Τρεις νεκροί και 17 τραυματίες από πυροβολισμούς σε μπαρ στο Όστιν

Τουλάχιστον τρία άτομα σκοτώθηκαν, συμπεριλαμβανομένου του δράστη και 17 άλλα τραυματίστηκαν όταν για άγνωστο λόγο ξέσπασαν πυροβολισμοί τα ξημερώματα σε μπαρ, σε μια από τις πιο δημοφιλείς περιοχές του Όστιν, των ΗΠΑ.

Η αστυνομία όπως έκανε γνωστό σκότωσε τον ύποπτο σε ανταλλαγή πυροβολισμών.

🚨 Three Killed, 14 Injured in Shooting at Austin Bar; Suspect Fatally Shot by Police



Authorities in Austin, Texas say three people were killed and 14 others injured after a gunman opened fire early Sunday at Buford’s, a popular bar in the city’s entertainment district. Police… pic.twitter.com/xlclHpoOmK — Breaking911 (@Breaking911) March 1, 2026

«Οι αστυνομικοί έφτασαν αμέσως στο σημείο και βρέθηκαν αντιμέτωποι με τον άνδρα που κρατούσε όπλο. Τρεις από τους αστυνομικούς μας ανταπέδωσαν τα πυρά, σκοτώνοντας τον ύποπτο», δήλωσε εκπρόσωπος της αστυνομίας κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου την Κυριακή το πρωί. Τρεις από τους τραυματίες νοσηλεύονται σε κρίσιμη κατάσταση, σύμφωνα με τις αρχές.

Σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες ο δράστης της επίθεσης χρησιμοποίησε πιστόλι και τουφέκι πριν χάσει τη ζωή του από τα πυρά των αστυνομικών.