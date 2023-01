ΗΠΑ: Τρεις νεκροί από πυρά ενόπλου στην Ουάσινγκτον

Τρεις άνθρωποι σκοτώθηκαν από τα πυρά ενόπλου στην Γιάκιμα της Ουάσινγκτον, ενώ ο δράστης της επίθεσης αναζητείται από την αστυνομία.

Αστυνομικοί που έσπευσαν λίγο μετά τις 3:30 π.μ. (τοπική ώρα) σε κατάστημα της αλυσίδας Circle K, κατόπιν αναφοράς για πυροβολισμούς, εντόπισαν τρεις νεκρούς. Δύο θύματα κείτονταν μέσα στο κατάστημα και άλλο ένα έξω από αυτό.

Σύμφωνα με υλικό από τις κάμερες ασφαλείας του καταστήματος, ο ένοπλος «άρχισε να πυροβολεί μόλις εισήλθε στο εσωτερικό». Στη συνέχεια, διέσχισε τρέχοντας τον δρόμο, έκλεψε ένα αυτοκίνητο και τράπηκε σε φυγή.

3 shot dead at Circle K in Yakima, Washington; suspect at large https://t.co/IQ66x3wsdn via @nypost