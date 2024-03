ΗΠΑ: Τρεις νεκροί από ανεμοστρόβιλο στο Οχάιο

Τρεις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους την Πέμπτη στην Ιντιάνα, σύμφωνα με αμερικανικά μέσα ενημέρωσης, κατά τη διάρκεια σφοδρών καταιγίδων που σάρωσαν το κέντρο των Ηνωμένων Πολιτειών προκαλώντας ανεμοστρόβιλους.

Η αμερικανική μετεωρολογική υπηρεσία (NWS) εξέδωσε προειδοποίηση για ανεμοστρόβιλους, η οποία αφορά περισσότερους από 13 εκατομμύρια ανθρώπους στο κέντρο της χώρας, και ανέφερε πως ένας «πολύ επικίνδυνος ανεμοστρόβιλος» έπληξε την πολιτεία του Οχάιο.

«Είναι μια απόλυτη καταστροφή», δήλωσε η πρόεδρος του Εμπορικού Επιμελητηρίου της πόλης Ίντιαν Λέικς που βρίσκεται στην πολιτεία αυτή. «Ποτέ σε όλη τη ζωή μου δεν είχα δει κάτι τέτοιο», είπε η Άμπερ Φέιγκαν στο τηλεοπτικό δίκτυο ABC, «στο κέντρο της πόλης» η κατάσταση είναι «αληθινά πολύ κακή».

Some amazing #tornado videos on TikTok from today - here’s one with an incredible double vortex structure from Ohio pic.twitter.com/CA836b7QVE

Devastating Tornado Outbreak hit several US states today, with the Ohio tornadoes being the worst. Being called a "mass casualty" event unfortunately! Truly horrific.

Had to hit on the only March 2024 date with a hidden 25 in the mm/dd/yyyy format sum!

3 + 14 + 2+0+2+4 = 25. 🌪👀 pic.twitter.com/3POKEityvS