ΗΠΑ: Συντριβή αεροσκάφους της UPS στο Κεντάκι - 7 νεκροί και 11 τραυματίες (vid)

Τουλάχιστον επτά άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και άλλοι 11 τραυματίστηκαν την Τρίτη, έπειτα από συντριβή αεροσκάφους μεταφοράς φορτίων αμέσως μετά την απογείωσή του από τη Λούιβιλ, στις ΗΠΑ.

BREAKING: Massive explosion after a UPS plane crashes near Louisville International Airport in Kentucky.pic.twitter.com/bDeezqxMWg — Libs of TikTok (@libsoftiktok) November 4, 2025

«Τα νέα από τη Λούιβιλ είναι άσχημα απόψε (...) ο απολογισμός των νεκρών έφθασε τώρα τους τουλάχιστον 7 κι ο αριθμός αυτός αναμένεται να αυξηθεί», ανέφερε ο κυβερνήτης της πολιτείας Κεντάκι, ο Άντι Μπεσίαρ μέσω X, προσθέτοντας ότι οι προσπάθειες των πυροσβεστών και η έρευνα για το δυστύχημα συνεχίζονται.

Σύμφωνα με τον δήμαρχο του Λούιβιλ οι τέσσερις από τους νεκρούς δεν βρίσκονταν στο αεροπλάνο, ενώ νεκρά θεωρούνται και τα τρία μέλη του πληρώματός του.

«Η πτήση UPS 2976 συνετρίβη περί τις 17:15 τοπική ώρα», ανέφερε η FAA μέσω X, διευκρινίζοντας πως επρόκειτο για τρικινητήριο McDonnell Douglas MD-11 που είχε προορισμό τη Χαβάη.

❗️⚠️🇺🇸 - A McDonnell Douglas MD-11 cargo aircraft, operating as UPS Flight 2976, crashed shortly after takeoff from the UPS Worldport hub at Muhammad Ali International Airport in Louisville, Kentucky.



The incident triggered a massive explosion and fire that engulfed multiple… pic.twitter.com/Ry7Tgn7Yh9 — 🔥🗞The Informant (@theinformant_x) November 4, 2025

Μερικοί από τους τραυματίες είχαν «πολύ σοβαρά» τραύματα και νοσηλεύονται σε τοπικά νοσοκομεία, πρόσθεσε ο Μπεσίαρ.

Οι πυροσβέστες εργάζονται επιμελώς για να εντοπίσουν τους ανθρώπους που έχουν παγιδευτεί σε κτίρια μετά τη συντριβή του αεροπλάνου στο Λούισβιλ, δήλωσε ο κυβερνήτης του Κεντάκι.

Οι Αρχές προειδοποιούν τους κατοίκους να αποφεύγουν τις περιοχές Φερν Βάλεϊ και Γκρέιντ Λέιν, που βρίσκονται στην νότια πλευρά του αεροδρομίου, το οποίο χρησιμεύει ως κέντρο της UPS. Όλες οι πτήσεις προς και από το Διεθνές Αεροδρόμιο Μοχάμεντ Άλι του Λούισβιλ έχουν προσωρινά ανασταλεί, ανακοίνωσε το αεροδρόμιο στο X, καθώς τα συνεργεία έκτακτης ανάγκης ανταποκρίνονται στο συντριπτικό αεροπλάνο της UPS.

AP Photo

Αρχικά, είχε εκδοθεί εντολή εκκένωσης για μια περιοχή 5 μιλίων γύρω από το αεροδρόμιο, η οποία αργότερα επεκτάθηκε σε όλες τις περιοχές βόρεια του αεροδρομίου μέχρι τον ποταμό Οχάιο.

Η UPS, σε ανακοίνωσή της, ανέφερε ότι ειδοποιήθηκε για το περιστατικό και ότι τρία μέλη του πληρώματος βρίσκονταν στο αεροσκάφος. Η εταιρεία δεν έδωσε περισσότερες λεπτομέρειες για την κατάσταση των επιβαινόντων.