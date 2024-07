Όρμπαν από ΗΠΑ: Τιμή μου να συναντήσω τον Τραμπ

Ο Ούγγρος πρωθυπουργός Βίκτορ Όρμπαν συναντήθηκε χθες Πέμπτη με τον πρώην πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ στη Φλόριντα, μετά το πέρας της Συνόδου του ΝΑΤΟ στην Ουάσιγκτον, έπειτα από τη σειρά επισκέψεων του επικεφαλής της ουγγρικής κυβέρνησης στο Κίεβο, τη Μόσχα και το Πεκίνο, με σκοπό να αναζητηθεί τρόπος επίλυσης της σύρραξης στην Ουκρανία.

«Συζητήσαμε τρόπους να υπάρξει ειρήνη», ανέφερε μέσω X ο κ. Όρμπαν, πάνω από φωτογραφία στην οποία οι δυο πολιτικοί εικονίζονται πλάι-πλάι στην κατοικία του κ. Τραμπ στο Μαρ-α-Λάγκο.

«Η καλή είδηση της ημέρας: θα το επιλύσει!», πρόσθεσε ο Ούγγρος πρωθυπουργός, χωρίς να δώσει καμιά άλλη λεπτομέρεια για όσα συζήτησαν.

Peace mission 5.0

It was an honour to visit President @realDonaldTrump at Mar-a-Lago today. We discussed ways to make #peace. The good news of the day: he’s going to solve it! pic.twitter.com/AiTRsdexM5