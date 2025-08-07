ΗΠΑ: Συνάντηση Τραμπ με ηγέτες Αρμενίας και Αζερμπαϊτζάν με στόχο ειρηνευτική συμφωνία

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, αναμένεται να υποδεχθεί αύριο Παρασκευή, στον Λευκό Οίκο, τους ηγέτες της Αρμενίας και του Αζερμπαϊτζάν, σε μια διπλωματική κίνηση ιδιαίτερης σημασίας, όπως μετέδωσε το CBS News, με στόχο την επίσημη ανακοίνωση μιας ιστορικής ειρηνευτικής συμφωνίας μεταξύ των δύο χωρών που συγκρούστηκαν επανειλημμένα για το Ναγκόρνο-Καραμπάχ.

BREAKING:



Reuters reports that Trump has secured exclusive rights for the U.S. to develop the Zangezur transit corridor connecting Turkey and Azerbaijan through Armenia as part of a new peace framework between Armenia and Azerbaijan.



The Trump Route for International Peace and… pic.twitter.com/PPQO7hjygX — Visegrád 24 (@visegrad24) August 7, 2025

Οι ΗΠΑ διαδραμάτισαν καθοριστικό ρόλο στις ειρηνευτικές συνομιλίες, εξασφαλίζοντας παράλληλα αποκλειστικά δικαιώματα ανάπτυξης για έναν κρίσιμο στρατηγικό διάδρομο μεταφορών στον Νότιο Καύκασο, τον λεγόμενο TRIPP. Ο Trump Route for International Peace and Prosperity, όπως είναι τοπλήρες όνομά του, θα συνδέει το Αζερμπαϊτζάν με την Τουρκία μέσω της νότιας Αρμενίας, ενώ θα τελεί υπό το νομικό καθεστώς της Αρμενίας και τη διαχείριση αμερικανικού κονσόρτσιουμ.

BREAKING: The U.S. has brokered a peace deal between Armenia and Azerbaijan, securing exclusive development rights to a key strategic transit corridor in the South Caucasus — the TRIPP (Trump Route for International Peace and Prosperity). The Minsk Group will be disbanded.

via… pic.twitter.com/Moy8knpfgo — The Azeri Times (@AzeriTimes) August 7, 2025

Σύμφωνα με δημοσιογραφικές πληροφορίες, η συμφωνία μεταξύ Πασινιάν και Αλίγιεφ προβλέπει τη διάλυση της Ομάδας του Μινσκ – του πολυμερούς μηχανισμού υπό τον ΟΑΣΕ που είχε συγκροτηθεί από το 1992 για την επίλυση της διένεξης στο Ναγκόρνο-Καραμπάχ. Η κατάργηση του σχήματος σηματοδοτεί το τέλος μιας εποχής για τη διπλωματία στην περιοχή και μεταφέρει την πρωτοβουλία πλήρως στις ΗΠΑ.

Η εξέλιξη αυτή έρχεται μετά από ανεπιτυχείς συνομιλίες στο Αμπού Ντάμπι τον Ιούλιο, ενώ τώρα, η συμφωνία συνοδεύεται από ισχυρά οικονομικά και γεωπολιτικά ανταλλάγματα. Η Ουάσιγκτον φιλοδοξεί να ενισχύσει τη σταθερότητα στον Καύκασο, περιορίζοντας την επιρροή της Μόσχας και της Τεχεράνης σε μια περιοχή στρατηγικής σημασίας μεταξύ Ευρώπης και Ασίας.