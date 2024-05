ΗΠΑ: Στο λιμάνι του Αστντόντ η κατασκευή της προβλήτας για τη Γάζα

Ο αμερικανικός στρατός δήλωσε την Παρασκευή ότι διακόπτει προσωρινά την κατασκευή της πλωτής προβλήτας για τη Γάζα, λόγω των καιρικών συνθηκών. Αντ' αυτού, θα συνεχίσει την κατασκευή της στο ισραηλινό λιμάνι του Ασντόντ.

Η προβλήτα, μόλις κατασκευαστεί, θα τοποθετηθεί στα ανοικτά των ακτών της Γάζας σε μια προσπάθεια να επιταχυνθεί η ροή ανθρωπιστικής βοήθειας στον θύλακα.

«Οι ισχυροί άνεμοι και τα υψηλά κύματα της θάλασσας προκάλεσαν μη ασφαλείς συνθήκες για τους στρατιώτες που εργάζονταν στην επιφάνεια της μερικώς κατασκευασμένης προβλήτας», ανέφερε ο αμερικανικός στρατός σε ανακοίνωσή του.

«Η μερικώς κατασκευασμένη προβλήτα και τα στρατιωτικά σκάφη που συμμετείχαν στην κατασκευή της μεταφέρθηκαν στο λιμάνι του Ασντόντ, όπου θα συνεχιστεί η συναρμολόγηση», προστίθεται.

Νωρίτερα αυτή την εβδομάδα, το Πεντάγωνο δήλωσε ότι περίπου το 50% του προβλήτα είχε κατασκευαστεί.

Η έναρξη της κατασκευής ανακοινώθηκε στις 25 Απριλίου και Αμερικανοί αξιωματούχοι δήλωσαν ότι η προβλήτα θα λειτουργήσει στις αρχές του τρέχοντος μήνα.

Pier-building begins Construction of the floating JLOTS pier in the Mediterranean is underway. The pier will support @USAID and humanitarian partners to receive and deliver humanitarian aid to the people of Gaza. @USTRANSCOM and @USEUCOM support the movement of… pic.twitter.com/tC9J12wz4Z

Τα σχέδια για την προβλήτα - οι εργασίες της οποίας θα κοστίσουν τουλάχιστον 320 εκατομμύρια δολάρια, σχεδόν το διπλάσιο της αρχικής εκτίμησης, σύμφωνα με το Πεντάγωνο - ανακοινώθηκαν για πρώτη φορά από τον πρόεδρο των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν στις αρχές Μαρτίου, με στόχο την ευκολότερη πρόσβαση των επισιτιστικής και ανθρωπιστής βοήθειας στο θύλακα.

U.S. Army via AP

Το Πεντάγωνο δήλωσε ότι στην τεράστια κατασκευαστική προσπάθεια συμμετέχουν περίπου 1.000 μέλη των αμερικανικών δυνάμεων, κυρίως του στρατού και του ναυτικού.

Ο πόλεμος μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς, ως απάντηση στην επίθεση της τρομοκρατικής οργάνωσης κατά του Ισραήλ στις 7 Οκτωβρίου, έχει ισοπεδώσει τη Λωρίδα της Γάζας και βυθίσει τους κατοίκους της σε ανθρωπιστική κρίση.

Από την πλευρά τους, οι IDF δηλώνουν ότι προχωρούν οι εργασίες για την υποδοχή της προβλήτας και «δεσμεύονται να αυξήσουν την ποσότητα της ανθρωπιστικής βοήθειας που μεταφέρεται καθημερινά στη Γάζα».

«Ετοιμαζόμαστε να παραλάβουμε μια προσωρινή πλωτή προβλήτα και να οργανώσουμε το χώρο για την άμεση παραλαβή ανθρωπιστικής βοήθειας, στη Γάζα. Η έκταση του έργου καλύπτει περίπου 67 στρέμματα τα οποία διατίθενται για τη λειτουργία και τη διέλευση μεγάλων ποσοτήτων αγαθών στο πεδίο.

Η προσωρινή πλωτή προβλήτα, μέσω της οποίας θα μεταφέρεται η ανθρωπιστική βοήθεια, κατασκευάζεται από τις ΗΠΑ και θα συνδεθεί με την ακτή της Γάζας», αναφέρουν με ανάρτησή τους στο Χ.

We are committed to increasing the amount of humanitarian aid transferred daily into Gaza. The IDF is working closely with our partners at @Israel_MOD, @cogatonline and @CENTCOM, we are preparing to receive a temporary floating pier and to organize the space for receiving… pic.twitter.com/qt8aAWJXLI