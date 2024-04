IDF: Ξεκίνησαν οι εργασίες για τη φιλοξενία πλωτής προβλήτας στη Γάζα - Βίντεο από το εργοτάξιο

Έχουν ξεκινήσει οι εργασίες για τη φιλοξενία πλωτής προβλήτας για την παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας στη Γάζα και τη διαμόρφωση του χώρου για την υποδοχή της βοήθειας, ανακοίνωσαν οι IDF το βράδυ του Σαββάτου, δημοσιεύοντας ένα βίντεο από το εργοτάξιο.

Οι προσπάθειες αυτές ξεκίνησαν από συνεργείο στο οποίο συμμετείχαν Αμερικανοί εταίροι, οι οποίοι συνέβαλαν στον αρχικό σχεδιασμό του εγχειρήματος, αναφέρει η Jerusalem Post.

We are committed to increasing the amount of humanitarian aid transferred daily into Gaza. The IDF is working closely with our partners at @Israel_MOD, @cogatonline and @CENTCOM, we are preparing to receive a temporary floating pier and to organize the space for receiving… pic.twitter.com/qt8aAWJXLI