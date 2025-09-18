ΗΠΑ: Στα 500 εκατ. δολάρια το κόστος των πυραύλων αναχαίτισης στον πόλεμο Ιράν - Ισραήλ

Νέα έγγραφα του προϋπολογισμού του Πενταγώνου που αναφέρονται σε διάφορα αμερικανικά μέσα ενημέρωσης δείχνουν ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες εκτόξευσαν πυραύλους αναχαίτισης συνολικής αξίας περίπου 500 εκατ. δολαρίων για την υπεράσπιση του Ισραήλ κατά τη διάρκεια του τρέχοντος πολέμου, κυρίως κατά τη διάρκεια του 12ήμερου πολέμου με το Ιράν.

Σύμφωνα με τα The War Zone και Business Insider, ένα έγγραφο ζητά 498,265 εκατομμύρια δολάρια σε έκτακτη χρηματοδότηση για την αντικατάσταση ενός αδιευκρίνιστου αριθμού προηγμένων πυραύλων αναχαίτισης Terminal High Altitude Area Defense (THAAD) που έχουν «αναλωθεί για την υποστήριξη του Ισραήλ».

Αναφορές δείχνουν ότι οι ΗΠΑ εκτόξευσαν μεταξύ 100 και 150 πυραύλους THAAD κατά τη διάρκεια του πολέμου με το Ιράν.

Οι δημοσιονομικές απαιτήσεις πρέπει να εγκριθούν από το Κογκρέσο των ΗΠΑ.