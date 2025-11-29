ΗΠΑ: «Σκληρή» γραμμή από τον Τραμπ για το μεταναστευτικό - «Παγώνει» τις αποφάσεις ασύλου

Ο Ντόναλντ Τραμπ προχωρά σε μέτρα περιορισμού της νόμιμης μετανάστευσης στις ΗΠΑ, μετά την κατηγορία ενός Αφγανού μετανάστη για ενέδρα σε μέλη της Εθνικής Φρουράς, μια αυστηρή στάση που θυμίζει τους περιορισμούς της πρώτης θητείας του Τραμπ και ενδέχεται να αντιμετωπίσει παρόμοιες προκλήσεις.

Λιγότερο από δύο ημέρες μετά την ανακοίνωση των αρχών ότι ο Ραχμανουλάχ Λακανβάλ άνοιξε πυρ εναντίον μελών της φρουράς, σκοτώνοντας τον έναν και τραυματίζοντας σοβαρά τον άλλο, ο Τραμπ σταμάτησε την επεξεργασία των αιτήσεων μετανάστευσης από το Αφγανιστάν, διέταξε την επανεξέταση όλων των ατόμων που είχαν λάβει άσυλο κατά την προηγούμενη κυβέρνηση και σηματοδότησε ότι θα επεκτείνει τον έλεγχο στο πλαίσιο της απαγόρευσης ταξιδιού για άτομα που προέρχονται από 19 χώρες, μετέδωσε το Σάββατο το Reuters.

Από την επιστροφή του στην εξουσία τον Ιανουάριο, ο Τραμπ έχει δώσει προτεραιότητα στην επιβολή των μεταναστευτικών νόμων, στέλνοντας ομοσπονδιακούς πράκτορες σε μεγάλες πόλεις των ΗΠΑ και απορρίπτοντας αιτούντες άσυλο στα σύνορα ΗΠΑ-Μεξικού. Η κυβέρνησή του έχει συχνά τονίσει την προσπάθεια απέλασης, αλλά έχει δώσει λιγότερη έμφαση στις προσπάθειες αναδιαμόρφωσης της νόμιμης μετανάστευσης.

Η σειρά των περιορισμών που υποσχέθηκε μετά την επίθεση της Τετάρτης υποδηλώνει πλέον μια αυξημένη εστίαση της κυβέρνησής του στη νόμιμη μετανάστευση, με πρόφαση την προστασία της εθνικής ασφάλειας και την απόδοση ευθυνών στον πρώην πρόεδρο Τζο Μπάιντεν για τις πιο φιλελεύθερες πολιτικές του.

Ενώ ορισμένοι περιορισμοί που τέθηκαν σε εφαρμογή τις τελευταίες ημέρες είναι νέοι – όπως η αναστολή όλων των αιτήσεων μετανάστευσης από το Αφγανιστάν – άλλοι βασίζονται σε πολιτικές του Τραμπ που χρονολογούνται από την πρώτη θητεία του στην προεδρία των ΗΠΑ.

«Νομίζω ότι απλώς θα επιταχύνουν τα σχέδιά τους, τα σχέδια που είχαν από την αρχή, τα οποία δεν μας κάνουν πιο ασφαλείς», δήλωσε ο Νταγκ Ραντ, πρώην ανώτερος σύμβουλος των Υπηρεσιών Ιθαγένειας και Μετανάστευσης των ΗΠΑ υπό τον Μπάιντεν.

Οι επικριτές λένε ότι η κυβέρνηση Τραμπ χρησιμοποιεί ένα μεμονωμένο περιστατικό για να δαιμονοποιήσει άδικα τους μετανάστες από το Αφγανιστάν και άλλες χώρες που χαρακτηρίζονται ως κίνδυνοι για την ασφάλεια.

«Αυτή η βίαιη πράξη δεν αντικατοπτρίζει την αφγανική κοινότητα, η οποία συνεχίζει να συμβάλλει σε ολόκληρες τις Ηνωμένες Πολιτείες και υποβάλλεται σε έναν από τους πιο εκτεταμένους ελέγχους από οποιονδήποτε μεταναστευτικό πληθυσμό», δήλωσε σε ανακοίνωσή της η ομάδα AfghanEvac, μια συμμαχία βετεράνων και άλλων για την υποστήριξη των Αφγανών μεταναστών.

Σε συνέντευξή του στο Fox News, ο Ρεπουμπλικανός βουλευτής των ΗΠΑ Μάικ Λόλερ από τη Νέα Υόρκη κατηγόρησε την κυβέρνηση Μπάιντεν για την αναποτελεσματική εξέταση των προσφύγων από το Αφγανιστάν, αλλά είπε ότι οι ΗΠΑ δεν πρέπει να εγκαταλείψουν τη δέσμευσή τους προς τους Αφγανούς που βοήθησαν τις αμερικανικές δυνάμεις κατά τη διάρκεια του 20ετούς πολέμου εκεί.

«Θέλουμε να διασφαλίσουμε ότι όλοι θα εξεταστούν πολύ προσεκτικά, ότι πληρούν τις αυστηρότερες απαιτήσεις», είπε.

«Αλλά θέλω να τονίσω ότι δεν μπορείτε να δυσφημίσετε κάθε άτομο που ήρθε από το Αφγανιστάν».

Η Τζέσικα Βον, διευθύντρια πολιτικής του Κέντρου Μελετών Μετανάστευσης, το οποίο υποστηρίζει χαμηλότερα επίπεδα μετανάστευσης, δήλωσε ότι ορισμένοι μετανάστες προέρχονται από χώρες από τις οποίες οι ΗΠΑ λαμβάνουν περιορισμένες ή αναξιόπιστες πληροφορίες, ή από χώρες όπου δραστηριοποιούνται τρομοκρατικές ομάδες, γεγονός που δυσχεραίνει τον έλεγχο.

«Πρέπει να είμαστε πιο προσεκτικοί με τους αιτούντες από αυτά τα μέρη», είπε.

Η νέα προσπάθεια του Τραμπ να περιορίσει τη νόμιμη μετανάστευση έρχεται σε μια στιγμή που έχει χάσει έδαφος στους Αμερικανούς σε ένα από τα βασικά θέματα της πολιτικής του.

Οι δημοσκοπήσεις της Reuters/Ipsos δείχνουν ότι η δημοτικότητα του Τραμπ σε θέματα μετανάστευσης έχει μειωθεί, καθώς η κυβέρνησή του έχει αυξήσει τον αριθμό των μυστικών πρακτόρων μετανάστευσης στις πόλεις των ΗΠΑ τους τελευταίους μήνες, προκαλώντας την αντίδραση των κατοίκων.

Σύμφωνα με δημοσκόπηση των Reuters/Ipsos, περίπου το 41% των Αμερικανών ενέκρινε τον τρόπο με τον οποίο ο Τραμπ χειρίζεται το θέμα της μετανάστευσης στα μέσα Νοεμβρίου, σε σύγκριση με το 50% στα μέσα Μαρτίου.

Περιορισμένα μέτρα

Τις τελευταίες δύο ημέρες, ο Τραμπ και ανώτατοι αξιωματούχοι έχουν υποδείξει στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ότι η κυβέρνηση θα μπορούσε να εφαρμόσει ριζικές αλλαγές στο σύστημα νόμιμης μετανάστευσης, αλλά οι αμερικανικές αρχές έχουν ανακοινώσει μέχρι στιγμής πιο περιορισμένα μέτρα.

Σε μια ανάρτηση αργά το βράδυ της Πέμπτης στην πλατφόρμα Truth Social, ο Τραμπ δήλωσε ότι η κυβέρνησή του θα «παύσει μόνιμα» τη μετανάστευση από όλες τις «χώρες του Τρίτου Κόσμου».

Όταν ζητήθηκε κατάλογος των χωρών, το Υπουργείο Εσωτερικής Ασφάλειας των ΗΠΑ ανέφερε τις 19 χώρες που καλύπτονται από την υπάρχουσα ταξιδιωτική απαγόρευση του Τραμπ, 12 από τις οποίες αντιμετωπίζουν ήδη πλήρη απαγόρευση, συμπεριλαμβανομένου του Αφγανιστάν.

Ο Τζο Έντλοου, διευθυντής των Υπηρεσιών Ιθαγένειας και Μετανάστευσης των ΗΠΑ, δήλωσε σε ανάρτησή του την Πέμπτη ότι είχε διατάξει «μια πλήρη και αυστηρή επανεξέταση κάθε πράσινης κάρτας για κάθε αλλοδαπό από κάθε χώρα που προκαλεί ανησυχία».

Σε ανακοίνωση λίγες ώρες αργότερα, η USCIS ανέφερε ότι η επανεξέταση θα επικεντρωθεί στις 19 χώρες που καλύπτονται από την απαγόρευση ταξιδιού και θα περιοριστεί σε εκκρεμείς ή μελλοντικές αιτήσεις.

Το Υπουργείο Εσωτερικής Ασφάλειας δήλωσε μετά την επίθεση ότι επανεξετάζει όλες τις υποθέσεις ασύλου που εγκρίθηκαν κατά τη διάρκεια της διοίκησης Μπάιντεν.