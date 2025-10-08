ΗΠΑ: Σε προσωρινή άδεια άνευ αποδοχών σχεδόν οι μισοί εφοριακοί λόγω κυβερνητικού lockdown

Η Υπηρεσία Εσωτερικών Εσόδων των ΗΠΑ (IRS) θα θέσει σε άδεια άνευ αποδοχών περισσότερους από 34.000 υπαλλήλους από την Τετάρτη, λόγω του lockdown της κυβέρνησης, σύμφωνα με ανακοίνωση της υπηρεσίας. Ως αποτέλεσμα, ουσιαστικά θα κλείσουν τα τηλεφωνικά κέντρα εξυπηρέτησης των φορολογουμένων.

Οι άδειες άνευ αποδοχών αφορούν το 46% του εργατικού δυναμικού της υπηρεσίας. Οι υπάλληλοι των τηλεφωνικών κέντρων, οι εργαζόμενοι στην πληροφορική και το μεγαλύτερο μέρος του προσωπικού των κεντρικών γραφείων θα σταλούν στα σπίτια τους, σύμφωνα με την ανακοίνωση.

Αντίθετα, οι υπάλληλοι που έχουν αναλάβει την εφαρμογή του νόμου περί φορολογίας και δαπανών, που υπέγραψε ο Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ τον Ιούλιο, θα συνεχίσουν να εργάζονται.

Η IRS λαμβάνει αυτή την απόφαση καθώς το Κογκρέσο και ο Πρόεδρος Τραμπ δεν κατέληξαν σε συμφωνία την περασμένη εβδομάδα για τις κυβερνητικές δαπάνες. Οι υπηρεσίες σε ολόκληρη την κυβέρνηση έχουν διαταραχθεί λόγω των κλεισιμάτων.

Σε ανακοίνωση με ημερομηνία 29 Σεπτεμβρίου, η IRS ενημέρωσε ότι θα θέσει σε προσωρινή άδεια το προσωπικό εάν το κλείσιμο υπερβεί τις πέντε εργάσιμες ημέρες. Τα κλεισίματα ξεκίνησαν την 1η Οκτωβρίου.

Σε επιστολή προς τους εργαζομένους, με την οποία ανακοινώθηκε η άδεια άνευ αποδοχών, ο αξιωματούχος της IRS, Ντέιβιντ Τρέινορ, ανέφερε ότι ένας νόμος του 2019 απαιτεί από τις υπηρεσίες να καταβάλουν αναδρομικές αποδοχές στους υπαλλήλους που τίθενται σε άδεια άνευ αποδοχών μετά τη λήξη του lockdown.

Αυτό έρχεται σε αντίθεση με πρόταση της κυβέρνησης Τραμπ από νωρίτερα αυτή την εβδομάδα, σύμφωνα με την οποία ο ίδιος νόμος δεν καθιστά αυτές τις πληρωμές αυτόματες. Ο Τραμπ αργότερα υποστήριξε ότι δεν θα πρέπει να πληρώνονται όλοι οι εργαζόμενοι που βρίσκονται σε προσωρινή άδεια άνευ αποδοχών όταν ξαναρχίσουν οι κανονικές λειτουργίες.

Μέχρι στιγμής, το Κογκρέσο και ο Πρόεδρος Τραμπ δεν έχουν καταφέρει να συμφωνήσουν για τον τερματισμό του lockdown. Οι Δημοκρατικοί ηγέτες ζητούν η συμφωνία να επεκτείνει τις επιδοτήσεις υγειονομικής περίθαλψης για 24 εκατομμύρια Αμερικανούς που καλύπτονται μέσω του Νόμου για την Προσιτή Φροντίδα Υγείας.

Παράλληλα, ο Πρόεδρος της Αμερικανικής Ομοσπονδίας Δημόσιων Υπαλλήλων (AFGE), Έβερετ Κέλι, κάλεσε το πρωί της Τετάρτης το Κογκρέσο να ψηφίσει νομοσχέδιο που θα επαναλειτουργήσει την κυβέρνηση. Τόνισε ότι οι νομοθέτες και ο πρόεδρος θα πρέπει να συζητήσουν αργότερα για την υγειονομική περίθαλψη. Η AFGE εκπροσωπεί 800.000 ομοσπονδιακούς υπαλλήλους.

«Θα πρέπει να ανοίξουν την κυβέρνηση σήμερα, ό,τι κι αν συνεπάγεται αυτό», δήλωσε ο Κέλι.



