ΗΠΑ-Ρωσία: Γουίτκοφ και Κούσνερ σχεδιάζουν συνάντηση με τον Πούτιν στη Μόσχα

Οι δύο απεσταλμένοι του Ντόναλντ Τραμπ για το Ουκρανικό, Στιβ Γουίτκοφ και Τζάρεντ Κούσνερ, σχεδιάζουν σύντομα να πάνε στη ρωσική πρωτεύουσα προκειμένου να συναντηθούν με τον Ρώσο πρόεδρο, Βλαντιμίρ Πούτιν, σύμφωνα με το Bloomberg.

Οι πηγές, οι οποίες μίλησαν υπό τον όρο της ανωνυμίας, ανέφεραν ότι η συνάντηση μπορεί να πραγματοποιηθεί αυτό το μήνα, αλλά προειδοποίησαν ότι τα σχέδια δεν έχουν οριστικοποιηθεί και ότι ο χρόνος πραγματοποίησής της μπορεί να αλλάξει λόγω των γεγονότων στο Ιράν.

Πάντως, αξιωματούχος του Λευκού Οίκου δήλωσε στο Bloomberg ότι δεν έχει προγραμματιστεί καμία τέτοια συνάντηση προς το παρόν.

Οι αξιωματούχοι των ΗΠΑ θα παρουσιάσουν τις τελευταίες προτάσεις ειρήνης στον Πούτιν και την ομάδα του, σύμφωνα με το δημοσίευμα, προσθέτοντας ότι οι συνομιλίες αναμένεται να καλύψουν τις εγγυήσεις ασφάλειας από τις ΗΠΑ και την Ευρώπη για την τήρηση οποιασδήποτε συμφωνίας, καθώς και την μεταπολεμική ανασυγκρότηση της Ουκρανίας.

Όλα αυτά μετά τις τελευταίες δηλώσεις του Τραμπ νωρίτερα αυτό το μήνα, όπου εξέφρασε την απογοήτευσή του προς τον Πούτιν για τη συνέχιση του πολέμου στην Ουκρανία, επαναλαμβάνοντας ότι αρχικά πίστευε ότι η λήξη του πολέμου θα ήταν εύκολη.