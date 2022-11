ΗΠΑ: Πυροβολισμοί σε σούπερ μάρκετ - Νεκροί και τραυματίες

Ακόμη ένα περιστατικό βίας έλαβε χώρα στις ΗΠΑ και συγκεκριμένα στην πολιτεία Βιρτζίνια με τις πρώτες πληροφορίες να κάνουν λόγο για νεκρούς και τραυματίες μετά από πυροβολισμούς.

Σύμφωνα με εκπρόσωπό της αστυνομίας που μίλησε στο τηλεοπτικό δίκτυο CNN, τον Λίο Κοζίνσκι, αστυνομικοί που μπήκαν στο σούπερ μάρκετ βρέθηκαν μπροστά σε νεκρούς και τραυματίες. Ο αριθμός τους δεν έχει διευκρινιστεί, πάντως, σύμφωνα με το τοπικό τηλεοπτικό δίκτυο WAVY, οι νεκροί δεν ξεπερνούν τους δέκα.

#UPDATE A Chesapeake police spokesperson tells us at this point he believes no more than 10 people have died. It’s unclear if the shooter was an employee. The shooter is now deceased. Officers are walking through the Walmart super center checking for victims. @WAVY_News pic.twitter.com/gZs4CDV0q8