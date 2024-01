Πειρατεία σε ελληνόκτητο πλοίο

Οι Ηνωμένες Πολιτείες καταδίκασαν την κατάσχεση του τάνκερ από το Ιράν στα ανοικτά των ακτών του Ομάν και ζήτησαν την άμεση απελευθέρωση του πλοίου και του πληρώματός του, δήλωσε ο Λευκός Οίκος την Πέμπτη.

«Καμία απολύτως δικαιολογία για την κατάσχεσή του, καμία απολύτως. Πρέπει να το αφήσουν να φύγει», δήλωσε ο εκπρόσωπος εθνικής ασφάλειας του Λευκού Οίκου Τζον Κέρμπι στους δημοσιογράφους την Πέμπτη.

«Οι ΗΠΑ θα συνεχίσουν να διαβουλεύονται με τους περιφερειακούς εταίρους σχετικά με τα κατάλληλα βήματα για να καταστήσουν το Ιράν υπόλογο», δήλωσε στο ίδιο μήκος κύματος και ο αναπληρωτής εκπρόσωπος του Στέιτ Ντιπάρτμεντ Βεντάντ Πατέλ στην ενημέρωση των δημοσιογράφων.

Άκαρπες παραμένουν οι προσπάθειες επικοινωνίας με τον 20χρονο Έλληνα δόκιμο καθώς και το υπόλοιπο 18μελές πλήρωμα του πλοίου St Nikolas από το υπουργείο Εξωτερικών και της εταιρείας του ελληνόκτητου πλοίου το οποίο κατελήφθη στον κόλπο του Ομάν από το Ιράν –το πλοίο συνδέεται με την ελληνική ναυτιλιακή εταιρεία Empire Navigation. Το Ιράν ανέλαβε την ευθύνη κατάληψης του πλοίου το οποίο βρίσκεται υπό καθεστώς πειρατείας, ενώ το σύστημα μετάδοσης θέσης του πλοίου έχει κλείσει από το πρωί.

Η κίνηση του Ιράν, φαίνεται να αποτελεί αντίποινα για την κατάσχεση του ίδιου πλοίου πέρυσι από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Το δε τάνκερ, στο παρελθόν είχε βρεθεί στο επίκεντρο μιας κρίσης μεταξύ του Ιράν και των Ηνωμένων Πολιτειών.

Today’s hijacking by Iran of the oil tanker St Nikolas near Oman means that Iran is threatening the world with blocking the Hormuz Strait in like the Houthis have attacked the Bab Al-Mandeb Strait



Oil and gas shipments from Saudi Arabia, Iraq, Kuwait & Qatar would be threatened pic.twitter.com/37ncQy3BPI