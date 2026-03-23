Οι ΗΠΑ αυξάνουν την πίεση προς την ΕΕ, προειδοποιώντας ότι οποιαδήποτε καθυστέρηση ή τροποποίηση της εμπορικής συμφωνίας που επετεύχθη στο Τέρνμπερι ενδέχεται να έχει άμεσες συνέπειες στην πρόσβαση της Ευρώπης σε υγροποιημένο φυσικό αέριο (LNG), σύμφωνα με τους Financial Times.

Όπως σημειώνουν οι FT, Το μήνυμα που μεταφέρεται από την Ουάσινγκτον είναι σαφές: η συμφωνία θα πρέπει να εγκριθεί ως έχει, διαφορετικά οι όροι ενεργειακής συνεργασίας ενδέχεται να γίνουν λιγότερο ευνοϊκοί.

Ο πρεσβευτής των ΗΠΑ στην ΕΕ, Άντριου Πούζντερ, υπογράμμισε ότι η ενεργειακή διάσταση της συμφωνίας συνδέεται άμεσα με το σύνολο των εμπορικών όρων. Όπως ανέφερε, ενδεχόμενη αναθεώρηση επιμέρους σημείων θα μπορούσε να οδηγήσει σε πλήρη επανεκκίνηση των διαπραγματεύσεων, δημιουργώντας αβεβαιότητα για το μέλλον των ευρωπαϊκών εισαγωγών ενέργειας. Παράλληλα, προειδοποίησε ότι οι ΗΠΑ διαθέτουν εναλλακτικούς αγοραστές, γεγονός που ενισχύει τη διαπραγματευτική τους θέση.

Η συμφωνία προβλέπει αγορές αμερικανικής ενέργειας ύψους έως 750 δισ. δολαρίων μέχρι το 2028, καλύπτοντας LNG, πετρέλαιο και τεχνολογίες πυρηνικής ενέργειας για ειρηνική χρήση. Ωστόσο, η επικύρωσή της έχει καθυστερήσει, με αιχμή τόσο πολιτικές εντάσεις όσο και επιμέρους θεσμικές αντιρρήσεις εντός της ΕΕ.

Το ζήτημα αποκτά ιδιαίτερη σημασία λόγω των εξελίξεων στην παγκόσμια αγορά ενέργειας. Η διακοπή εξαγωγών από το Κατάρ, μετά τον αποκλεισμό των Στενών του Ορμούζ και τις επιθέσεις σε κρίσιμες ενεργειακές υποδομές, έχει περιορίσει την προσφορά LNG, εντείνοντας τον διεθνή ανταγωνισμό. Αν και η Ευρώπη δεν εξαρτάται άμεσα σε μεγάλο βαθμό από τις ροές μέσω της συγκεκριμένης οδού, παραμένει ευάλωτη λόγω της συνολικής εξάρτησής της από εισαγωγές φυσικού αερίου.

Σε αυτό το περιβάλλον, η Ουάσινγκτον επιδιώκει να κατοχυρώσει τη θέση της ως βασικός προμηθευτής ενέργειας για την Ευρώπη. Την ίδια στιγμή, ανακύπτουν και ρυθμιστικά εμπόδια. Οι ΗΠΑ εκφράζουν αντιρρήσεις για τον ευρωπαϊκό κανονισμό περί εκπομπών μεθανίου, ο οποίος απαιτεί από τους εξαγωγείς να δηλώνουν σχετικές εκπομπές από το 2026. Σύμφωνα με την αμερικανική πλευρά, η συμμόρφωση θα είναι δύσκολη για πολλούς παραγωγούς και ενδέχεται να αυξήσει το κόστος καυσίμων.

Στο εμπορικό σκέλος, η συμφωνία προβλέπει δασμούς 15% σε μεγάλο μέρος των ευρωπαϊκών εξαγωγών, με αντάλλαγμα τη μείωση των ευρωπαϊκών δασμών σε αμερικανικά προϊόντα. Ωστόσο, οι πρόσφατες εξελίξεις στο αμερικανικό νομικό πλαίσιο και η επιβολή νέων δασμών δημιουργούν πρόσθετη αβεβαιότητα.