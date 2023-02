Πρεσβεία ΗΠΑ προς Αμερικανούς: Φύγετε από τη Ρωσία

Οι Ηνωμένες Πολιτείες ζήτησαν από τους πολίτες τους να εγκαταλείψουν αμέσως τη Ρωσία λόγω του πολέμου στην Ουκρανία και του κινδύνου αυθαίρετης σύλληψης ή παρενόχλησης από τις ρωσικές αρχές επιβολής του νόμου.

«Οι Αμερικανοί πολίτες που διαμένουν ή ταξιδεύουν στη Ρωσία θα πρέπει να αναχωρήσουν αμέσως», ανέφερε η αμερικανική πρεσβεία στη Μόσχα. «Να επιδεικνύουν αυξημένη προσοχή λόγω του κινδύνου παράνομων συλλήψεων. Μην ταξιδέψετε στη Ρωσία», ανέφερε η πρεσβεία.

⚡️ The US Embassy in russia called on Americans to leave the country immediately.



“Do not travel to russia due to the unpredictable consequences of the Russian invasion of Ukraine. US citizens who live or travel in russia must immediately leave the country”, reports the website. pic.twitter.com/e2Ri09NZAP