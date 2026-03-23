ΗΠΑ: Πράκτορες της αστυνομίας μετανάστευσης ανέλαβαν την ασφάλεια σε 14 αεροδρόμια

Πράκτορες της αστυνομίας μετανάστευσης (ICE) αναπτύχθηκαν σήμερα σε 14 αεροδρόμια των ΗΠΑ, ανέφερε ένας κυβερνητικός αξιωματούχος, λόγω έλλειψης προσωπικού ασφαλείας που οφείλεται στη δημοσιονομική παράλυση του υπουργείου Εσωτερικής Ασφάλειας.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ είχε απειλήσει το Σάββατο ότι θα έστελνε πράκτορες της ICE στα αεροδρόμια, όπου η αναμονή για τους επιβάτες μπορεί να κρατήσει για πολλές ώρες, λόγω έλλειψης προσωπικού στην Υπηρεσία Ασφάλειας Μεταφορών (TSA). Οι εργαζόμενοι δεν πληρώνονται από τις 14 Φεβρουαρίου.

Σύμφωνα με τον Τομ Χόμαν, τον σύμβουλο του Τραμπ σε θέματα μετανάστευσης, η ICE θα αναλάβει την ασφάλεια και σε άλλα αεροδρόμια. Όταν ρωτήθηκε από το CNN, την Κυριακή, ο Χόμαν είπε ότι θα δοθεί προτεραιότητα «στα μεγάλα αεροδρόμια όπου ο χρόνος αναμονής είναι μεγαλύτερος των τριών ωρών». Οι αστυνομικοί θα αναλάβουν απλά καθήκοντα, όπως τη φύλαξη των εξόδων, ενώ οι πράκτορες της TSA θα επικεντρωθούν σε ειδικά καθήκοντα ελέγχου.

Από τις 14 Φεβρουαρίου η χρηματοδότηση του υπουργείου Εσωτερικής Ασφάλειας (DHS), στο οποίο υπάγεται η TSA, έχει παγώσει λόγω της διαφωνίας των Δημοκρατικών του Κογκρέσου με τις πρακτικές που ακολουθεί η υπηρεσία μετανάστευσης. Λόγω αυτής της μερικής παράλυσης, χιλιάδες ομοσπονδιακοί υπάλληλοι του DHS τέθηκαν σε τεχνική ανεργία. Χιλιάδες άλλοι, που επανδρώνουν κρίσιμους τομείς, εξακολουθούν να εργάζονται χωρίς να πληρώνονται.

Ο υπουργός Μεταφορών Σον Ντάφι είπε την Κυριακή ότι η κατάσταση θα επιδεινώνεται όσο περνά ο καιρός επειδή ολοένα και περισσότεροι πράκτορες της TSA θα παραιτούνται ή δεν θα εμφανίζονται για δουλειά, προκειμένου να εργαστούν κάπου αλλού και με τα χρήματα που θα πάρουν «να αγοράσουν τρόφιμα και να πληρώσουν το νοίκι τους».

«Επί του παρόντος, κατά μέσο όρο στα αεροδρόμια οι απουσίες ανέρχονται στο 10% (του προσωπικού) αλλά φτάνουν το 30 ή και 40% κατά τόπους», είπε.