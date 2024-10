ΗΠΑ: Πέντε νεκροί σε σπίτι από πυροβολισμούς στο Σιάτλ - Συνελήφθη ένας 15χρονος

Πέντε άνθρωποι σκοτώθηκαν από πυροβολισμούς σε οικία κοντά στο Σιάτλ ανακοίνωσαν οι αστυνομικές Αρχές της Πολιτείας Ουάσινγκτον, γνωστοποιώντας παράλληλα ότι ένας 15χρονος βρίσκεται υπό κράτηση για το περιστατικό.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Reuters, τρία παιδιά και δύο ενήλικες σκοτώθηκαν από τους πυροβολισμούς που σημειώθηκαν την Δευτέρα, ανέφερε σε ανακοίνωσή του το τμήμα του σερίφη της κομητείας Κινγκ. Παράλληλα ένα κορίτσι που ζούσε εντός του σπιτιού, βρέθηκε τραυματισμένο από τους πυροβολισμούς.

Αρκετοί άνθρωποι κάλεσαν τις Αρχές γύρω στις 5 το πρωί για να αναφέρουν πυροβολισμό στο Φολ Σίτι της Ουάσιγκτον, δήλωσε ο εκπρόσωπος του γραφείου του σερίφη Μάικ Μέλις, σε ενημέρωση των ΜΜΕ τη Δευτέρα το απόγευμα. Επίσης, ενημέρωσε ότι ο ύποπτος τέθηκε υπό κράτηση από τους αστυνομικούς, χωρίς να προβάλει κάποια αντίσταση.

Δεν ήταν αμέσως σαφές αν όλοι οι εμπλεκόμενοι ήταν μέλη της ίδιας οικογένειας και με τις Αρχές να δηλώνουν ότι συνεχίζουν την έρευνα για να προσδιορίσουν το κίνητρο πίσω από το μακελειό, αναφέρουν τα ΜΜΕ.

We've learned 3 teenagers and 2 adults died in this morning's domestic violence shooting in Fall City. One person was taken to the hospital.



