Χεζμπολάχ: Ομοβροντία πυραύλων στα προάστια του Τελ Αβίβ - Χτύπησε στρατιωτική βάση (vid)

Η Χεζμπολάχ ανακοίνωσε σήμερα ότι βομβάρδισε με ομοβροντία πυραύλων τη βάση Γκλιλότ της μονάδας 8200 της ισραηλινής στρατιωτικής υπηρεσίας πληροφοριών, που βρίσκεται στα προάστια του Τελ Αβίβ.

Η λιβανική τρομοκρατική οργάνωση ανακοίνωσε επίσης πως εκτόξευσε ρουκέτες νωρίς σήμερα το πρωί εναντίον «ναυτικής βάσης» κοντά στη Χάιφα, στο βόρειο Ισραήλ. «Ομοβροντία ρουκετών» στοχοθέτησε τη «ναυτική βάση του Στέλα Μάρις βορειοδυτικά της Χάιφα», σύμφωνα με ανακοίνωση της Χεζμπολάχ.

Χθες, Δευτέρα βράδυ, είχε αναλάβει την ευθύνη για παρόμοια πλήγματα εναντίον της ίδιας θέσης. Επίσης, οι τρομοκράτες ανέλαβαν επίσης σήμερα την ευθύνη για πυρά ρουκετών εναντίον μιας άλλης θέσης «σε προάστιο του Τελ Αβίβ», στοχοθετώντας την τοποθεσία Νιρίτ, σε απόσταση περίπου 20 χιλιομέτρων ανατολικά του Τελ Αβίβ.

Σειρήνες συναγερμού για αεροπορική επιδρομή ήχησαν στο Τελ Αβίβ. Το Reuters σημειώνει πως μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν πληροφορίες για θύματα.

Σφοδρές ισραηλινές επιδρομές σημειώθηκαν και στη Βηρυτό εναντίον πολλαπλών στόχων κατά τη διάρκεια της νύχτας. Για πρώτη φορά δέχθηκε δύο ισχυρά πλήγματα η συνοικία Ουζάι, αλλά και κτίριο κοντά στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Χαρίρι.

