ΗΠΑ: Ουρές οχημάτων στην Καλιφόρνια για δωρεάν τρόφιμα λόγω του κυβερνητικού shutdown (vid)

Χιλιάδες αυτοκίνητα σχημάτισαν ουρές στην Καλιφόρνια, καθώς πολίτες περίμεναν για ώρες προκειμένου να λάβουν δωρεές τροφίμων, εν μέσω του παρατεταμένου lockdown, που έχει πλέον ξεπεράσει κάθε ρεκόρ διάρκειας και έχει προκαλέσει τη μεγαλύτερη δημοσιονομική παράλυση στην ιστορία των ΗΠΑ.

Όπως αναφέρουν τα αμερικανικά ΜΜΕ, καθώς το κλείσιμο της ομοσπονδιακής κυβέρνησης συνεχίζει να επηρεάζει τα επιδόματα τροφίμων, μια τεράστια ουρά σχηματίστηκε από το πρωί της Τετάρτης σε σημείο διανομής τροφίμων στο Εκθεσιακό Κέντρο Industry Hills, στην κομητεία του Λος Άντζελες.

VIDEO: 🇺🇸 Californians queue for food donations amid US government shutdown



Hundreds of cars queue in California's City of Industry, as people wait for hours to receive food donations amid an ongoing US government shutdown pic.twitter.com/hiB2AaOntn — AFP News Agency (@AFP) November 7, 2025Ο χώρος διανομής τροφίμων, σε μορφή drive-thru, δημιουργήθηκε για όσους χρειάζονται επισιτιστική βοήθεια εν μέσω του συνεχιζόμενου lockdown της κυβέρνησης, που πλέον έχει καταγραφεί ως το μεγαλύτερο σε διάρκεια στην ιστορία των ΗΠΑ.

Βίντεο από το Sky5 έδειξε σκηνές με εθελοντές να μοιράζουν φρέσκα και μη ευπαθή τρόφιμα σε όσους αψηφούσαν τις μεγάλες ουρές, οι οποίες εκτείνονταν για αρκετά τετράγωνα κατά μήκος της λεωφόρου Temple στο City of Industry

Καθώς τα επιδόματα, γνωστά και ως κουπόνια τροφίμων, εξακολουθούν να παραμένουν σε εκκρεμότητα, οι βουλευτές της Καλιφόρνια ανακοίνωσαν ότι η πολιτεία θα παρέχει εκατομμύρια σε χρηματοδότηση για τοπικά και κρατικά προγράμματα, μέσω συνεργασίας με το YMCA, για να στηριχθούν οι κάτοικοι που έχουν ανάγκη.

ΗΠΑ: Καθυστερήσεις σε αεροδρόμια λόγω έλλειψης ελεγκτών - Ακυρώθηκαν δεκάδες πτήσεις

Η ομοσπονδιακή υπηρεσία πολιτικής αεροπορίας (FAA) ανακοίνωσε απόψε ότι διαπιστώνει εκτεταμένα προβλήματα σε ό,τι αφορά την επάνδρωση των αεροδρομίων με ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας, με αποτέλεσμα να προκαλούνται καθυστερήσεις στις πτήσεις σε πολλά αεροδρόμια, μεταξύ των οποίων είναι και εκείνα της Ατλάντα, του Σαν Φρανσίσκο, της Ουάσινγκτον και του Νιούαρκ.

Η FAA ανέφερε καθυστερήσεις λόγω έλλειψης προσωπικού σε 10 τοποθεσίες σε όλη τη χώρα.

Η υπηρεσία είχε ζητήσει εξάλλου από τις αεροπορικές εταιρείες να ακυρώσουν το 4% των πτήσεων σε 40 μεγάλα αεροδρόμια για να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα της υποστελέχωσης των πύργων ελέγχου. Η American Airlines έκανε γνωστό ότι με βάση τις οδηγίες της FAA, 12.000 πελάτες της είδαν τις πτήσεις τους να ακυρώνονται σήμερα.