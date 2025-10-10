ΗΠΑ: Ομοσπονδιακό δικαστήριο εμποδίζει την ανάπτυξη Εθνοφρουράς στο Σικάγο που διέταξε ο Τραμπ

Ομοσπονδιακή δικαστής εμπόδισε την Πέμπτη την ανάπτυξη της Εθνοφρουράς στο Σικάγο και την ευρύτερη περιοχή της μεγαλούπολης της πολιτείας Ιλινόις, που διέταξε ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, κρίνοντας πως η κατάσταση δεν έχει πολλή σχέση με την επαπειλούμενη «ανταρσία» που επικαλέστηκε η κυβέρνησή του για να προχωρήσει στο μέτρο, σύμφωνα με μέσα ενημέρωσης.

«Δεν βρήκα καμιά αξιόπιστη απόδειξη πως υπάρχει κίνδυνος ανταρσίας στην πολιτεία Ιλινόι», ανέφερε η δικαστής,Έιπριλ Πέρι, σύμφωνα με ΜΜΕ, που επικαλέστηκαν το σκεπτικό της ετυμηγορίας της.

Μάλιστα, χαρακτήρισε τους ισχυρισμούς αξιωματούχος του υπουργείου Εσωτερικής Ασφαλείας «μη αξιόπιστους» και εκτίμησε πως η ανάπτυξη του στρατού στο Σικάγο «δεν θα έκανε τίποτε άλλο παρά να ρίξει λάδι στη φωτιά την οποία άναψε η εναγόμενη (σ.σ. η ομοσπονδιακή κυβέρνηση)», σύμφωνα με τις ίδιες πηγές.

Σύμφωνα με την εφημερίδα Chicago Tribune, η κυβέρνηση Τραμπ ανέφερε αμέσως πως θα ασκήσει έφεση.

Περίπου 500 μέλη της Εθνοφρουράς αναπτύχθηκαν στο Σικάγο, παρά την αντίθεση των τοπικών Αρχών

Υπενθυμίζεται ότι, πεντακόσια μέλη της Εθνοφρουράς αναπτύχθηκαν την Πέμπτη στην περιοχή του Σικάγο, στο πλαίσιο της αντιμεταναστευτικής εκστρατείας του Ντόναλντ Τραμπ, προς μεγάλη απογοήτευση τοπικών αξιωματούχων που ζητούν από τη δικαιοσύνη να εμποδίσει αυτήν την επιχείρηση.

Περίπου 200 μέλη της Εθνοφρουράς του Τέξας και 300 μέλη αυτού του εφεδρικού σώματος στην πολιτεία του Ιλινόις, όπου βρίσκεται το Σικάγο, ξεκίνησαν τις επιχειρήσεις τους στην περιοχή, ανακοίνωσε ο αμερικανικός στρατός το βράδυ της Τετάρτης.

«Αυτοί οι στρατιώτες απασχολούνται προκειμένου να προστατεύσουν τις υπηρεσίες μετανάστευσης και τελωνείων», ανέφερε το δελτίο Τύπου. Όπως μεταδίδουν αμερικανικά ΜΜΕ σήμερα, μέλη της Εθνοφρουράς εθεάθησαν να εισέρχονται σε ένα κέντρο της ομοσπονδιακής αστυνομίας μετανάστευσης (ICE), στα προάστια του Σικάγο.

Η πόλη, η μεγαλύτερη του Ιλινόι και η τρίτη μεγαλύτερη στη χώρα, αποτελεί ένα από τα επίκεντρα της αντιμεταναστευτικής εκστρατείας του Αμερικανού προέδρου, η οποία έχει πυροδοτήσει κατηγορίες για καταπάτηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και αυταρχισμό, διαδηλώσεις και προσφυγές στη δικαιοσύνη.

Οι Δημοκρατικοί αιρετοί αμφισβητούν τη νομιμότητα της ανάπτυξης των στρατιωτικών ενώπιον δικαστηρίων και η ομοσπονδιακή δικαστής της υπόθεσης όρισε για σήμερα μια ακροαματική διαδικασία.

Ο Ρεπουμπλικανός πρόεδρος έχει ήδη στείλει μέλη της Εθνοφρουράς σε δημοκρατικές πόλεις, όπως το Λος Άντζελες και η Ουάσιγκτον, κάθε φορά ενάντια στις επιθυμίες των τοπικών αρχών. Στο Πόρτλαντ, η ανάπτυξη στρατιωτικών ανεστάλη προσωρινά έπειτα από δικαστική απόφαση.

Η διοίκηση Τραμπ εκτιμά πως ο στρατός είναι αναγκαίος στο Σικάγο προκειμένου να προστατεύσει τους ομοσπονδιακούς πράκτορες κατά τις επιχειρήσεις τους σε αυτό το προπύργιο των Δημοκρατικών, το οποίο ο Τραμπ χαρακτηρίζει «εμπόλεμη ζώνη».