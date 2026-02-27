ΗΠΑ: Οι Μυστικές Υπηρεσίες αντικρούουν τους ισχυρισμούς Τραμπ για το Ιράν

Ο ισχυρισμός του Προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ ότι το Ιράν σύντομα θα αποκτήσει έναν πύραυλο που μπορεί να πλήξει τις Ηνωμένες Πολιτείες δεν υποστηρίζεται από αναφορές των αμερικανικών μυστικών υπηρεσιών και φαίνεται υπερβολικός, σύμφωνα με τρεις πηγές που γνωρίζουν τις αναφορές, θέτοντας υπό αμφισβήτηση μέρος της θέσης του για μια πιθανή επίθεση στην Ισλαμική Δημοκρατία.

Στην ομιλία του στο Κογκρέσο την Τρίτη, ο Τραμπ άρχισε να παρουσιάζει τα επιχειρήματά του στο αμερικανικό κοινό για το γιατί οι ΗΠΑ θα μπορούσαν να εξαπολύσουν επιθέσεις εναντίον του Ιράν, λέγοντας ότι η Τεχεράνη «εργάζεται πάνω σε πυραύλους που σύντομα θα φτάσουν» στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Ωστόσο, δεν έχουν υπάρξει αλλαγές, λένε δύο πηγές, σε μια μη διαβαθμισμένη εκτίμηση της Υπηρεσίας Πληροφοριών Άμυνας των ΗΠΑ του 2025 ότι το Ιράν θα έπρεπε να περιμένει έως το 2035 για να αναπτύξει έναν «στρατιωτικά βιώσιμο διηπειρωτικό βαλλιστικό πύραυλο» (ICBM) από τα υπάρχοντα διαστημικά οχήματα εκτόξευσης δορυφόρων (SLV).

Ο Λευκός Οίκος αρνήθηκε να σχολιάσει.

Μια πηγή λέει ότι ακόμη και αν η Κίνα ή η Βόρεια Κορέα - οι οποίες συνεργάζονται στενά με το Ιράν - παράσχουν τεχνολογική βοήθεια, το Ιράν πιθανότατα θα χρειαστεί έως και οκτώ χρόνια το νωρίτερο για να παράγει «κάτι που είναι στην πραγματικότητα επίπεδο ICBM και λειτουργικό».

Οι πηγές, οι οποίες μιλούν υπό τον όρο της ανωνυμίας προκειμένου να συζητήσουν ευαίσθητες πληροφορίες, λένε ότι δεν γνωρίζουν καμία εκτίμηση των αμερικανικών μυστικών υπηρεσιών ότι το Ιράν αναπτύσσει έναν πύραυλο που θα μπορούσε σύντομα να πλήξει την αμερικανική επικράτεια, αλλά δεν απέκλεισαν την πιθανότητα μιας νέας έκθεσης πληροφοριών για την οποία δεν γνώριζαν.

Οι New York Times ανέφεραν για πρώτη φορά ότι οι αμερικανικές υπηρεσίες πληροφοριών πιστεύουν ότι το Ιράν πιθανότατα απέχει χρόνια από το να αποκτήσει πυραύλους που μπορούν να πλήξουν τις Ηνωμένες Πολιτείες.