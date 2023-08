ΗΠΑ: Ο τυφώνας Ιντάλια αναβαθμίστηκε σε κατηγορίας 3

Ο τυφώνας Ιντάλια, αναβαθμίστηκε σε κατηγορίας 3, και οι περιοχές στα δυτικά παράλια της πολιτείας Φλόριντα στις ΗΠΑ προετοιμάζονται για ισχυρούς ανέμους, καταρρακτώδεις βροχές και τεράστια κύματα θύελλας.

Εντολές εκκένωσης είχαν εκδοθεί μέχρι Τρίτη (29/08) σε τουλάχιστον 28 από τις 67 κομητείες της Φλόριντα.

«Αν δεν έχετε φύγει, πρέπει να το κάνετε αμέσως», δήλωσε ο Κέβιν Γκάθρι επικεφαλής της υπηρεσίας διαχείρησης εκτάκτων καταστάσεων της Φλόριντα. «Πρέπει να σταματήσετε ό,τι κάνετε. Να πάτε στο δωμάτιό σας, να πακετάρετε, να πακετάρετε τα πράγματά σας και να πάτε κάπου που θα είστε ασφαλείς», υπογράμμισε.

Προειδοποιήσεις για τυφώνα και καταιγίδες έχουν εκδοθεί τόσο στη Φλόριντα, όσο και στις γειτονικές πολιτείες Τζόρτζια και Νότια Καρολίνα. Και οι τρεις έχουν κηρύξει κατάσταση έκτακτης ανάγκης.

Ο Ιντάλια προβλέπεται να φτάσει «την εξαιρετικά επικίνδυνη κατηγορία 4» στην πεντάβαθμη κλίμακα Σαφίρ- Σίμπσον όταν φτάσει στη Φλόριντα σήμερα το πρωί (τοπική ώρα), επεσήμανε το Εθνικό Κέντρο Τυφώνων (NHC) στο Μαϊάμι.

Νωρίτερα σήμερα έφτασε την κατηγορία 3, συνοδευόμενος από ανέμους που έπνεαν με ταχύτητα 195 χιλιόμετρα την ώρα καθώς έπληττε τις ακτές 175 χιλιόμετρα νοτιοδυτικά του Σένταρ Κι στη Φλόριντα.

Οι τυφώνες κατηγορίας 3 θεωρούνται ισχυροί.

Στις δυτικές ακτές της Φλόριντα, στη νοτιοανατολική Τζόρτζια και ανατολικές περιοχές της Βόρειας και της Νότιας Καρολίνας ενδέχεται να σημειωθούν 10 με 20 εκατοστά βροχής ως αύριο Πέμπτη. Εξάλλου σε κάποιες περιοχές είναι πιθανό το ύψος βροχής να φτάσει έως και τα 30 εκατοστά, πρόσθεσε το NHC.

Αξιωματούχοι τόνισαν ότι το πιο επικίνδυνο φαινόμενο που θα συνοδεύει τον τυφώνα είναι τα τεράστια κύματα θύελλας, τα οποία εκτιμάται ότι θα προκαλέσουν πλημμύρες στις περιοχές με χαμηλό υψόμετρο.

Προειδοποιήσεις για κύματα θύελλας έχουν εκδοθεί σε εκατοντάδες χιλιόμετρα παράκτιων περιοχών, από τη Σαρασότα ως το δυτικό άκρο του κόλπου Απαλατσίκολα. Σε κάποιες περιοχές μάλιστα αναμένεται ότι τα κύματα θα φτάσουν τα 3,7 με 4,9 μέτρα ύψος.

«Ο βασικός δολοφόνος σε όλες αυτές τις καταιγίδες είναι το νερό», υπογράμμισε η Ντιάν Κρίσγουελ, επικεφαλής της Ομοσπονδιακής Υπηρεσίας Διαχείρισης Εκτάκτων Καταστάσεων (FEMA).

Στον Λευκό Οίκο ο πρόεδρος Τζο Μπάιντεν δήλωσε ότι είναι «σε συνεχή επικοινωνία» με τον κυβερνήτη της Φλόριντα Ρον ΝτεΣάντις για τις προετοιμασίες για τον τυφώνα.

Παράλληλα ο Μπάιντεν ενέκρινε την κήρυξη κατάστασης έκτακτης ανάγκης και την αποδέσμευση ομοσπονδιακής βοήθειας. Η FEMA ήδη προετοιμάζεται για τις επιπτώσεις του Ιντάλια αναπτύσσοντας ήδη προσωπικό στη Φλόριντα, εξήγησε ο Λευκός Οίκος.

«Μίλησα με τον κυβερνήτη χθες Τρίτη (29/08) το βράδυ, έχουμε αρχίσει να προσφέρουμε όλα όσα ενδέχεται να χρειαστούν», τόνισε ο Αμερικανός πρόεδρος.

Περίπου 5.500 μέλη της Εθνοφρουράς έχουν κινητοποιηθεί στη Φλόριντα, όπως και 30.000 με 40.000 εργαζόμενοι σε εταιρείες παροχής ηλεκτρικού. Οι αρχές έχουν επίσης αποθηκεύσει περίπου 4 εκατ. λίτρα βενζίνης προκειμένου να αποφευχθούν προβλήματα στον ανεφοδιασμό. Εξάλλου από χθες Τρίτη έχει κλείσει το διεθνές αεροδρόμιο της Τάμπα, ενώ περισσότερες από 40 σχολικές περιφέρειες στη Φλόριντα έχουν αναστείλει τα μαθήματα για σήμερα.

«Ο Ιντάλια πιθανόν θα εξακολουθεί να βρίσκεται στην κατηγορία του τυφώνα όταν φτάσει στο νότιο τμήμα της Τζόρτζια, ίσως και όταν βρίσκεται πάνω από τις παράκτιες περιοχές της πολιτείες ή και το νότιο τμήμα της Νότιας Καρολίνας αργότερα σήμερα», ανακοίνωσε το NHC.

Ο Ιντάλια ενισχύθηκε από τροπική καταιγίδα σε τυφώνα νωρίς χθες Τρίτη, μία ημέρα αφού έπληξε την Κούβα. Εκεί προκάλεσε καταρρακτώδεις βροχές και πλημμύρες, ενώ περισσότερα από 200.000 νοικοκυριά είναι χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα. Ωστόσο στο νησί δεν υπήρξαν θύματα.

Πρόκειται για τον τέταρτο ισχυρό τυφώνα που πλήττει τη Φλόριντα τα τελευταία τέσσερα χρόνια, μετά την Ίρμα το 2017, τον Μάικλ το 2018 και τον Ίαν, που έφτασε στην κατηγορία 5, τον Σεπτέμβριο. Λόγω του Ίαν έχασαν τη ζωή τους σχεδόν 150 άνθρωποι στη νοτιοδυτική Φλόριντα, ενώ προκλήθηκαν και σοβαρές υλικές ζημιές.

Οι επιστήμονες έχουν προειδοποιήσει ότι η ένταση των καταιγίδων θα αυξάνεται καθώς ο πλανήτης θερμαίνεται εξαιτίας της κλιματικής αλλαγής.

