Τυφώνας Ιντάλια: Τι να αναμένουν οι κάτοικοι που ζουν στη Φλόριντα

Εκατομμύρια κάτοικοι θα μπορούσαν να επηρεαστούν από τον τυφώνα Ιντάλια, καθώς στρέφεται προς την ακτή του Κόλπου της Φλόριντα, όπου αναμένεται να χτυπήσει στην ακτή το πρωί της Τετάρτης με ανέμους τουλάχιστον 111 μιλίων την ώρα (179 χλμ/ώρα).

Έχουν διαταχθεί εκκενώσεις σε τμήματα της Φλόριντα. Το μεγαλύτερο μέρος της πολιτείας και τμήματα της Τζόρτζια και της Νότιας Καρολίνας βρίσκονται υπό σύσταση για καταιγίδα.

Ο κυβερνήτης της Φλόριντα Ρον ΝτεΣάντις προέτρεψε τους κατοίκους σε περιοχές με χαμηλό υψόμετρο να λάβουν υπόψη τους τις εντολές να αναζητήσουν υψηλότερο έδαφος, προειδοποιώντας ότι το κύμα της καταιγίδας θα μπορούσε να προκαλέσει απειλητικές για τη ζωή πλημμύρες.

«Αν σας είπαν να εκκενώσετε, πρέπει να το κάνετε τώρα», δήλωσε σε ενημέρωση των δημοσιογράφων το πρωί της Τρίτης. Έχουν εκδοθεί εντολές εκκένωσης σε 22 κομητείες και έχουν ανοίξει περισσότερα από 20 καταφύγια έκτακτης ανάγκης, είπε.

Παρά την τελευταία πρόβλεψη, η πορεία της εντεινόμενης καταιγίδας ήταν αβέβαιη καθώς περιστρεφόταν προς τα βόρεια πάνω από τα θερμά νερά του Κόλπου του Μεξικού, μία ημέρα αφότου πέρασε ακριβώς δυτικά της Κούβας, όπου δεκάδες χιλιάδες άνθρωποι απομακρύνθηκαν ενόψει των πλημμυρών και των ισχυρών ανέμων.

Ακολουθούν τα πιο σημαντικά πράγματα που πρέπει να γνωρίζετε για τις προβλεπόμενες επιπτώσεις της Ιντάλια.

Σύμφωνα με το Εθνικό Κέντρων Τυφώνων (NHC), η τροπική καταιγίδα Ιντάλια ενισχύθηκε κατά τη διάρκεια της νύχτας και μετατράπηκε σε τυφώνα. Αναμένεται ότι όταν θα φτάσει στη Φλόριντα θα είναι κατηγορίας τουλάχιστον 3 στην πεντάβαθμη κλίμακα Σαφίρ-Σίμπσον. Αυτοί οι αποκαλούμενοι «μεγάλοι» τυφώνες μπορεί να προκαλέσουν «καταστροφικές» ζημιές, προειδοποίησε το NHC.

