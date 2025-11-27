ΗΠΑ: Ο Τραμπ θα προβεί σε εκτεταμένη αναθεώρηση της μετανάστευσης μετά τους πυροβολισμούς στην Εθνοφρουρά

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, διέταξε μια εκτεταμένη επανεξέταση των αιτήσεων ασύλου που εγκρίθηκαν υπό την κυβέρνηση του πρώην προέδρου Τζο Μπάιντεν και των Πράσινων Καρτών που εκδόθηκαν σε πολίτες 19 χωρών, δήλωσαν αξιωματούχοι του υπουργείου Εσωτερικής Ασφάλειας την Πέμπτη.

Αξιωματούχοι αναφέρουν ότι ο Αφγανός μετανάστης, ύποπτος για τον πυροβολισμό δύο μελών της Εθνοφρουράς στην Ουάσινγκτον, την Τετάρτη, εισήλθε στις ΗΠΑ το 2021 στο πλαίσιο προγράμματος επανεγκατάστασης.

Λίγες ώρες μετά τους πυροβολισμούς, οι οποίοι άφησαν τα δύο μέλη της Φρουράς σε κρίσιμη κατάσταση, οι Υπηρεσίες Ιθαγένειας και Μετανάστευσης των ΗΠΑ ανακοίνωσαν την άμεση και επ' αόριστον αναστολή όλων των αιτημάτων μετανάστευσης που σχετίζονται με Αφγανούς υπηκόους.

Την Πέμπτη, το υπουργείο Εσωτερικής Ασφάλειας (DHS) δήλωσε ότι η κυβέρνηση Τραμπ επεκτείνει την εν λόγω διαδικασία ώστε να συμπεριλάβει μια αναθεώρηση όλων των αιτήσεων ασύλου που εγκρίθηκαν υπό την κυβέρνηση Μπάιντεν. Στον φερόμενο ως δράστη χορηγήθηκε άσυλο φέτος υπό τον Τραμπ, σύμφωνα με αρχείο της αμερικανικής κυβέρνησης που είδε το Reuters.

Ο διευθυντής της USCIS, Τζόζεφ Έντλοου, δήλωσε σε ανακοίνωσή του ότι διέταξε επίσης μια «πλήρη, αυστηρή επανεξέταση κάθε Πράσινης Κάρτας για κάθε αλλοδαπό από κάθε χώρα που εγείρει ανησυχία» κατόπιν αιτήματος του Τραμπ.

Δεν ανέφερε ποιες χώρες θεωρούνται από τις Ηνωμένες Πολιτείες ως χώρες που προκαλούν ανησυχία. Η USCIS παρέπεμψε το Reuters σε ταξιδιωτική απαγόρευση που επέβαλε ο Τραμπ τον Ιούνιο σε πολίτες 19 χωρών, συμπεριλαμβανομένων του Αφγανιστάν, του Μπουρούντι, του Λάος, του Τόγκο, της Βενεζουέλας, της Σιέρα Λεόνε και του Τουρκμενιστάν.

Ο Τραμπ είχε ήδη ζητήσει την «επανεξέταση» όλων των Αφγανών υπηκόων που ήρθαν στις ΗΠΑ υπό τον προκάτοχό του, λέγοντας ότι οι ΗΠΑ έπρεπε να λάβουν μέτρα για να διασφαλίσουν την απομάκρυνση οποιουδήποτε δεν «προσθέτει όφελος στη χώρα μας».

Από την επιστροφή του στον Λευκό Οίκο στις αρχές του έτους, ο πρόεδρος έχει εφαρμόσει μια επιθετική ατζέντα για τη μετανάστευση. Το Reuters ανέφερε την Τρίτη ότι η κυβέρνησή του διέταξε μια ευρεία αναθεώρηση όλων των προσφύγων που εισήλθαν στις ΗΠΑ υπό τον Μπάιντεν.

Αυτή η εντολή θα ισχύει για περίπου 233.000 πρόσφυγες που εισήλθαν μεταξύ 20 Ιανουαρίου 2021 και 20 Φεβρουαρίου 2025, σύμφωνα με το υπόμνημα που υπέγραψε ο Έντλοου.

Στα τέλη Οκτωβρίου, ο Τραμπ έθεσε το όριο εισδοχής προσφύγων για το οικονομικό έτος 2026 στο ιστορικό χαμηλό των 7.500, λέγοντας ότι οι ΗΠΑ θα επικεντρωθούν στην προσέλκυση λευκών Νοτιοαφρικανών Αφρικανικής εθνικότητας.