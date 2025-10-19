ΗΠΑ: Ο Τραμπ χαρακτηρίζει «παράνομο ναρκοηγέτη» τον πρόεδρο της Κολομβίας

Ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών Ντόναλντ Τραμπ αποκάλεσε την Κυριακή τον πρόεδρο της Κολομβίας, Γουστάβο Πέτρο, «παράνομο ναρκοηγέτη» και ανακοίνωσε ότι οι ΗΠΑ θα σταματήσουν τις «μαζικές πληρωμές και επιδοτήσεις» προς τη χώρα της Νότιας Αμερικής.

«Ο σκοπός αυτής της παραγωγής ναρκωτικών είναι η πώληση τεράστιων ποσοτήτων προϊόντος στις Ηνωμένες Πολιτείες, προκαλώντας θάνατο, καταστροφή και χάος», ανέφερε ο Τραμπ σε ανάρτησή του στο Truth Social.

Η Κολομβία υπήρξε επί χρόνια ένας από τους μεγαλύτερους αποδέκτες αμερικανικής βοήθειας στο δυτικό ημισφαίριο, ωστόσο η ροή χρημάτων μειώθηκε απότομα φέτος μετά το κλείσιμο του USAID, του οργανισμού ανθρωπιστικής βοήθειας της αμερικανικής κυβέρνησης.

Οι σχέσεις μεταξύ Μπογκοτά και Ουάσιγκτον έχουν επιδεινωθεί μετά την επιστροφή του Τραμπ στην εξουσία. Τον περασμένο μήνα οι ΗΠΑ ανακάλεσαν τη βίζα του Πέτρο, αφού συμμετείχε σε φιλοπαλαιστινιακή διαδήλωση στη Νέα Υόρκη και κάλεσε Αμερικανούς στρατιώτες να αγνοήσουν τις εντολές του Τραμπ.

Πέρυσι, ο Πέτρο είχε δεσμευθεί να περιορίσει τις περιοχές καλλιέργειας κόκας στην Κολομβία με εκτεταμένες κοινωνικές και στρατιωτικές παρεμβάσεις, χωρίς ωστόσο ιδιαίτερη επιτυχία.

Τον Σεπτέμβριο, ο Τραμπ κατέταξε χώρες όπως το Αφγανιστάν, η Βολιβία, η Μιανμάρ, η Κολομβία και η Βενεζουέλα στις χώρες που, κατά τις ΗΠΑ, «απέτυχαν εμφανώς» να τηρήσουν τις διεθνείς συμφωνίες κατά των ναρκωτικών.

Ο Αμερικανός πρόεδρος απέδωσε την αποτυχία αυτή στην πολιτική ηγεσία της Κολομβίας.

«Ο Πέτρο είναι ένας παράνομος ναρκοηγέτης που ενθαρρύνει ενεργά τη μαζική παραγωγή ναρκωτικών», έγραψε ο Τραμπ στην ανάρτησή του, προσθέτοντας ότι οι αμερικανικές πληρωμές και επιδοτήσεις προς την Κολομβία αποτελούν «απάτη».

«ΑΠΟ ΣΗΜΕΡΑ, ΑΥΤΕΣ ΟΙ ΠΛΗΡΩΜΕΣ, Ή ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΑΛΛΗ ΜΟΡΦΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ Ή ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ, ΔΕΝ ΘΑ ΚΑΤΑΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΠΛΕΟΝ», κατέληξε ο Τραμπ, με κεφαλαία γράμματα.