ΗΠΑ: Ο Τραμπ αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο να γίνουν και υπόγειες δοκιμές πυρηνικών όπλων

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ επιβεβαίωσε σήμερα ότι η χώρα του θα ξαναρχίσει τις πυρηνικές δοκιμές, ωστόσο δεν απάντησε ευθέως όταν ρωτήθηκε αν αυτές θα περιλαμβάνουν και τις «παραδοσιακές» υπόγειες δοκιμές που συνηθίζονταν την εποχή του Ψυχρού Πολέμου.

«Θα το μάθετε πολύ σύντομα, θα κάνουμε κάποιες δοκιμές» είπε στους δημοσιογράφους που τον συνοδεύουν μέσα στο προεδρικό αεροσκάφος που τον μεταφέρει στο Παλμ Μπιτς της Φλόριντα. «Άλλες χώρες το κάνουν. Εφόσον το κάνουν, θα το κάνουμε και εμείς», είπε.

Την Πέμπτη ο Τραμπ είπε ότι διέταξε τον στρατό να ξαναρχίσει αμέσως τη διαδικασία για δοκιμές πυρηνικών όπλων, για πρώτη φορά έπειτα από 33 χρόνια. Η κίνηση αυτή φαίνεται ότι είναι ένα «μήνυμα» προς τις αντίπαλες πυρηνικές δυνάμεις, την Κίνα και τη Ρωσία.

Δεν είναι προς το παρόν σαφές εάν ο Τραμπ αναφερόταν σε δοκιμές με εκρήξεις πυρηνικών όπλων ή σε δοκιμές πυραύλων ικανών να φέρουν πυρηνικές κεφαλές. Καμία άλλη πυρηνική δύναμη, εξαιρουμένης της Βόρειας Κορέας, δεν έχει κάνει δοκιμές πυρηνικών όπλων εδώ και 25 χρόνια. Η τελευταία δοκιμή της Βόρειας Κορέας ανάγεται στο 2017.

Χέγκσεθ: Η επανέναρξη των πυρηνικών δοκιμών είναι «υπεύθυνος» τρόπος πυρηνικής αποτροπής

Σημειώνεται ότι νωρίτερα ο υπουργός Άμυνας των ΗΠΑ Πιτ Χέγκσεθ εκτίμησε πως είναι «υπεύθυνο», εκ μέρους των Ηνωμένων Πολιτειών, να «επαναλάβουν τις δοκιμές» πυρηνικών όπλων, υπεραμυνόμενος των δηλώσεων του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ που προκαλούν έντονες επικρίσεις διεθνώς.

«Ο πρόεδρος ήταν σαφής, πρέπει να έχουμε μια αξιόπιστη πυρηνική αποτροπή (...) Η επανάληψη των δοκιμών είναι ένας αρκετά υπεύθυνος τρόπος, πολύ υπεύθυνος να το κάνουμε», δήλωσε στην Κουάλα Λουμπούρ της Μαλαισίας έπειτα από τη συναντήσή του με τον Κινέζο ομόλογό του Ντονγκ Τζουν, χωρίς να αίρει τις αμφιβολίες, που παραμένουν, σχετικά με τη σημασία της ανακοίνωσης αυτής.

Χθες, Πέμπτη, ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε ότι θέλει να γίνουν δοκιμές των αμερικανικών πυρηνικών όπλων. «Λόγω των προγραμμάτων δοκιμών άλλων χωρών, έδωσα εντολή στο υπουργείο Πολέμου να αρχίσει να κάνει δοκιμές των Πυρηνικών μας Όπλων σε ισότιμη βάση» με τη Ρωσία και την Κίνα, έγραψε ο Αμερικανός πρόεδρος στο Truth Social.

Όμως η αμφιβολία παραμένει --εσκεμμένα ή όχι-- σχετικά με τις δηλώσεις του: δοκιμαστική έκρηξη πυρηνικών κεφαλών ή δοκιμή όπλων που μπορούν να τις μεταφέρουν; «Θα εργαστούμε με το υπουργείο Ενέργειας», απάντησε απλώς ο Πιτ Χέγκσεθ.

Χθες, ο Αμερικανός αντιπρόεδρος Τζέι Ντι Βανς υποστήριξε και αυτός τον αρχηγό του κράτους αλλά χωρίς να διευκρινίζει τα λεγόμενά του, επιχειρηματολογώντας για την ανάγκη να διασφαλιστεί ότι το εθνικό πυρηνικό οπλοστάσιο «λειτουργεί κανονικά».



