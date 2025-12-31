ΗΠΑ: Ο στρατός ανακοίνωσε ότι βύθισε τρία πλοία που μετέφεραν ναρκωτικά

Οι Ηνωμένες Πολιτείες εξαπέλυσαν πλήγματα, σε διεθνή ύδατα, εναντίον τριών σκαφών που πιστεύεται ότι μετέφεραν ναρκωτικά, ανακοίνωσε απόψε η Νότια Διοίκηση των ενόπλων δυνάμεων.
Τα πλοία είχαν σχηματίσει νηοπομπή, ανέφερε ο στρατός.
«Οι ναρκοτρομοκράτες που επέβαιναν στο πρώτο σκάφος σκοτώθηκαν με την πρώτη εμπλοκή. Οι υπόλοιποι ναρκοτρομοκράτες εγκατέλειψαν τα δύο άλλα σκάφη, πηδώντας στη θάλασσα και απομακρύνθηκαν προτού τα επόμενα πλήγματα να βυθίσουν τα αντίστοιχα σκάφη» ανέφερε η Νότια Διοίκηση σε ανάρτηση στην πλατφόρμα Χ.
On Dec. 30, at the direction of @SecWar Pete Hegseth, Joint Task Force Southern Spear conducted kinetic strikes against three narco-trafficking vessels traveling as a convoy. These vessels were operated by Designated Terrorist Organizations in international waters. Intelligence… pic.twitter.com/NHRNIzcrFS— U.S. Southern Command (@Southcom) December 31, 2025