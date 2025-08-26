ΗΠΑ: Ο Τραμπ επιδιώκει καταδίκες για θανατική ποινή στην Ουάσινγκτον

Η κυβέρνηση των ΗΠΑ θα αρχίσει να επιδιώκει την επιβολή θανατικής ποινής σε υποθέσεις ανθρωποκτονίας στην Ουάσινγκτον, ανακοίνωσε την Τρίτη ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ.

«Αν κάποιος σκοτώσει στην πρωτεύουσα, θα επιδιώξουμε την επιβολή της θανατικής ποινής. Αυτό είναι ένα πολύ ισχυρό προληπτικό μέτρο», δήλωσε ο Τραμπ σε συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου στον Λευκό Οίκο. «Δεν ξέρω αν είμαστε έτοιμοι γι’ αυτό στη χώρα μας, αλλά υπάρχει. Δεν έχουμε άλλη επιλογή».

Η κίνηση διευρύνει την προσπάθεια του Ρεπουμπλικανού προέδρου να προβάλει τον εαυτό του ως εγγυητή «νόμου και τάξης» και να ασκήσει εξουσία στην ομοσπονδιακή πρωτεύουσα, όπου οι κάτοικοι είναι κυρίως Δημοκρατικοί.

Ο Τραμπ έχει ήδη κηρύξει κατάσταση έκτακτης ανάγκης, αναπτύσσοντας εκατοντάδες στρατιώτες της Εθνοφρουράς και ομοσπονδιακούς αξιωματούχους για να ενισχύσουν την τοπική αστυνομία, την οποία χαρακτήρισε ανεπαρκή απέναντι σε «απαράδεκτα υψηλά» επίπεδα βίαιης εγκληματικότητας.

Οι δημοτικές αρχές απορρίπτουν τον ισχυρισμό, επικαλούμενες στοιχεία που δείχνουν σημαντική μείωση των βίαιων εγκλημάτων σε σχέση με την κορύφωση του 2023.

Ο πρόεδρος έχει προειδοποιήσει ότι μπορεί να επεκτείνει την πολιτική και σε άλλες πόλεις, μεταξύ αυτών το Σικάγο.

Η Ουάσινγκτον αποτελεί μοναδικό ομοσπονδιακό θύλακα, κατοχυρωμένο στο Σύνταγμα, υπό την εποπτεία του Κογκρέσου. Το 1973 θεσπίστηκε ο Νόμος περί Οικιακής Διακυβέρνησης, που επιτρέπει στους κατοίκους να εκλέγουν δήμαρχο και συμβούλιο. Ο Τραμπ έχει απειλήσει να αναλάβει απευθείας τη διοίκηση της πόλης για την αντιμετώπιση εγκλήματος και αστεγίας.

Η πρωτεύουσα έχει καταργήσει τη θανατική ποινή για τοπικά εγκλήματα, αλλά η ποινή εξακολουθεί να ισχύει σε ομοσπονδιακό επίπεδο.

Το Γραφείο του Εισαγγελέα των ΗΠΑ στην Ουάσινγκτον διώκει τόσο τοπικά όσο και ομοσπονδιακά αδικήματα. Η κυβέρνηση Τραμπ έχει καλέσει τους εισαγγελείς να ασκούν ομοσπονδιακές διώξεις κατά των συλληφθέντων στο πλαίσιο της καταστολής της εγκληματικότητας.

Η γενική εισαγγελέας Παμ Μπόντι ήρε τον Φεβρουάριο την αναστολή που είχε επιβάλει η κυβέρνηση Μπάιντεν στις περισσότερες ομοσπονδιακές εκτελέσεις. Το υπουργείο Δικαιοσύνης υπό τον Τραμπ έχει ήδη ανακοινώσει ότι θα επιδιώξει θανατική ποινή στην υπόθεση του Λουίτζι Μανιόνε, κατηγορούμενου για τη δολοφονία στελέχους της UnitedHealth πέρυσι.

Η εφαρμογή της θανατικής ποινής για ανθρωποκτονίες στην Ουάσινγκτον θα αύξανε σημαντικά τον αριθμό των κατηγορουμένων σε ομοσπονδιακή πτέρυγα θανατοποινιτών, με διαδικασίες που συνήθως διαρκούν χρόνια στα αμερικανικά δικαστήρια.