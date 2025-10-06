ΗΠΑ: Ο κυβερνήτης του Ιλινόι μιλά για «εισβολή», μετά την αποστολή της Εθνικής Φρουράς από τον Τραμπ

Για «εισβολή» της Εθνικής Φρουράς των ΗΠΑ στο Ιλινόι έκανε λόγο ο κυβερνήτης της αμερικανικής πολιτείας, Τζέι Μπι Πρίτζκερ, στον απόηχο της απόφασης του Λευκού Οίκου για την αποστολή εκατοντάδων ενόπλων της Εθνοφρουράς στο Ιλινόις και το Όρεγκον.

«Πρέπει τώρα να αρχίσουμε να το ονομάζουμε με το όνομά του: η εισβολή του Τραμπ. Ξεκίνησε με ομοσπονδιακούς πράκτορες, σύντομα θα περιλαμβάνει την αποστολή ομοσπονδιακών μελών της Εθνικής Φρουράς του Ιλινόι ενάντια στη θέλησή μας, και τώρα θα περιλαμβάνει την αποστολή στρατιωτικών δυνάμεων από άλλη πολιτεία» ανέφερε ο Πρίτζκερ στο X.

Σε μια ανάρτηση που απάντησε στον Πρίτζκερ, ο Ρεπουμπλικανός κυβερνήτης του Τέξας Γκρεγκ Άμποτ είπε πψς είχε «εξουσιοδοτήσει πλήρως τον Πρόεδρο να καλέσει 400 μέλη της Εθνικής Φρουράς του Τέξας για να εξασφαλίσει την ασφάλεια των ομοσπονδιακών αξιωματούχων».

«Μπορείτε είτε να επιβάλλετε πλήρως την προστασία των ομοσπονδιακών υπαλλήλων είτε να φύγετε από τη μέση και να αφήσετε την Φρουρά του Τέξας να το κάνει», πρόσθεσε. «Καμία Φρουρά δεν μπορεί να συγκριθεί με την εκπαίδευση, τις δεξιότητες και την εμπειρογνωμοσύνη της Εθνικής Φρουράς του Τέξας».

Το The Hill υπενθυμίζει πως τους τελευταίους μήνες, ο Τραμπ έχει στείλει την Εθνική Φρουρά σε πολλές πόλεις, συμπεριλαμβανομένων του Λος Άντζελες, της Ουάσιγκτον και του Μέμφις, στο Τενεσί, προκαλώντας την οργή των κατοίκων της περιοχής και των Δημοκρατικών.

Νωρίτερα την Κυριακή, ο Γενικός Εισαγγελέας του Όρεγκον, Νταν Ρέιφιλντ, δήλωσε ότι «προετοιμάζεται να αναλάβει νομική δράση» εναντίον του Τραμπ για την αποστολή στρατευμάτων της Εθνικής Φρουράς της Καλιφόρνια στο Όρεγκον, μετά την απόφαση ομοσπονδιακού δικαστή να σταματήσει η κινητοποίηση στρατευμάτων στο Πόρτλαντ του Όρεγκον.

«Αξιολογούμε γρήγορα τις επιλογές μας και προετοιμαζόμαστε να αναλάβουμε νομική δράση. Θα συνεχίσουμε να μοιραζόμαστε τις εξελίξεις καθώς τις έχουμε», δήλωσε ο Ρέιφιλντ την Κυριακή.

Ο Δημοκρατικός κυβερνήτης της Καλιφόρνιας Γκάβιν Νιούσομ δήλωσε την Κυριακή ότι ο πρόεδρος «αποστέλλει 300 μέλη της Εθνοφρουράς της Καλιφόρνια στο Όρεγκον», προσθέτοντας ότι οι στρατιώτες «βρίσκονται ήδη καθ' οδόν».

«Θα μεταφέρουμε αυτή τη διαμάχη στο δικαστήριο. Το κοινό δεν μπορεί να παραμείνει σιωπηλό μπροστά σε μια τέτοια απερίσκεπτη και αυταρχική συμπεριφορά του Προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών», πρόσθεσε ο Νιούσομ σε μια ανάρτηση στο X.