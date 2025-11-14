Ο ειδικός απεσταλμένος των ΗΠΑ Στιβ Γουίτκοφ φέρεται να σχεδιάζει να συναντηθεί σύντομα με τον ανώτερο αξιωματούχο της τρομοκρατικης οργάνωσης Χαμάς, Χαλίλ αλ-Χάγια, για να συζητήσουν την συνεχιζόμενη κατάπαυση του πυρός στη Γάζα.

Θα είναι η δεύτερη συνάντηση του Γουίτκοφ με τον αλ-Χάγια, μετά τη συνάντηση που είχε ο Αμερικανός απεσταλμένος με ανώτερα μέλη της διαπραγματευτικής ομάδας της Χαμάς για την κατάπαυση του πυρός - μαζί με τον σύμβουλο του Τραμπ Τζάρεντ Κούσνερ - λίγες ώρες πριν υπογραφεί μια συμφωνία στην Αίγυπτο στις 9 Οκτωβρίου.

Η ημερομηνία της συνάντησης δεν έχει ακόμη οριστικοποιηθεί, σύμφωνα με τους New York Times.

Το σχέδιο υπογραμμίζει την επιθυμία της Ουάσιγκτον να διατηρήσει άμεση γραμμή επικοινωνίας με την τρομοκρατική οργάνωση, μετά από μια μακρά περίοδο όπου χρησιμοποιούσε μεσολαβητές, όπως η Αίγυπτος, το Κατάρ και η Τουρκία.