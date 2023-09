Μενέντεζ: Aποχωρεί προσωρινά από την προεδρία της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων

Ο Δημοκρατικός γερουσιαστής Μπομπ Μενέντεζ αποχωρεί προσωρινά από την προεδρία της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων, μετά τις κατηγορίες ότι ο ίδιος και η σύζυγός του δωροδοκήθηκαν από τρεις επιχειρηματίες του Νιου Τζέρσι, ανακοίνωσε ο επικεφαλής των Δημοκρατικών στη Γερουσία, Τσακ Σούμερ.

Στην ανακοίνωσή του, ο Σούμερ ανέφερε ότι ο Μενέντεζ, ο οποίος δεν έχει δηλώσει ότι θα παραιτηθεί από την έδρα του στη Γερουσία, έχει δικαίωμα στην προσήκουσα διαδικασία και σε μια δίκαιη δίκη. Πρόσθεσε ότι ο Μενέντεζ θα αποχωρήσει από την προεδρία της Επιτροπής «μέχρι να επιλυθεί το θέμα».

Η εισαγγελία των ΗΠΑ στο Μανχάταν κατηγόρησε τους κατηγορούμενους ότι δέχθηκαν δωροδοκίες χιλιάδων δολαρίων με αντάλλαγμα να χρησιμοποιήσουν τη δύναμη και την επιρροή του Μενέντεζ ως γερουσιαστή για να επιδιώξουν να προστατεύσουν και να πλουτίσουν τους επιχειρηματίες και να ωφελήσουν την κυβέρνηση της Αιγύπτου.

Το κατηγορητήριο κατονομάζει επίσης την 56χρονη σύζυγο του γερουσιαστή Ναντίν Μενέντεζ, και έναν επιφανή εργολάβο ακινήτων του Νιου Τζέρσεϊ, τον Φρεντ Ντάιμπες, που τον κατηγορεί για συμμετοχή στο σχέδιο διαφθοράς.

Οι εισαγγελείς δήλωσαν ότι οι δωροδοκίες περιλάμβαναν μετρητά, ράβδους χρυσού, πληρωμές για υποθήκη κατοικίας, αποζημίωση για μια θέση εργασίας με ελάχιστες απαιτήσεις, ένα πολυτελές όχημα και άλλα αντικείμενα αξίας.

Ο Μενέντεζ και η σύζυγός του Ναντίν Μενέντεζ αντιμετωπίζουν από τρεις κατηγορίες ο καθένας: συνωμοσία για δωροδοκία, συνωμοσία για απάτη με σκοπό την παροχή έντιμων υπηρεσιών και συνωμοσία για εκβιασμό υπό την επήρεια επίσημου δικαιώματος. Το γραφείο του γερουσιαστή δεν ανταποκρίθηκε αμέσως σε αίτημα για σχολιασμό.

Στη δημοσιότητα δόθηκαν οι φωτογραφίες από τις ράβδους χρυσού και τα χρήματα τα οποία κατηγορείται ότι έλαβε ο 69χρονος Αμερικανός Δημοκρατικός γερουσιαστής Ρόμπερτ Μενέντεζ και η σύζυγός του.

Από έρευνα των αρχών στο σπίτι τους, βρέθηκαν μπάρες χρυσού αξίας 100.000 δολαρίων, 480.000 δολάρια σε μετρητά. Μεταξύ των δώρων περιλαμβάνεται και ένα πολυτελές αυτοκίνητο, ενώ φέρεται να έγιναν και πληρωμές στεγαστικού δανείου.

Στις 27 Σεπτεμβρίου θα παρουσιαστούν στο δικαστήριο οι πέντε κατηγορούμενοι.

Υπενθυμίζεται ότι είναι η δεύτερη φορά ο κ. Μενέντεζ κατηγορείται για δωροδοκία. Το 2015 είχε αθωωθεί.

🇺🇸 US Prosecutor Damian Williams, who investigated the corruption of Menendez and his wife, revealed the indictment with thousands of dollars in cash and gold bars hidden at home. pic.twitter.com/2no4WJyfku