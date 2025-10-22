ΗΠΑ: Το Νιου Τζέρσι κατηγορεί την Amazon για διακρίσεις κατά εγκύων και εργαζομένων με αναπηρία

Η Πολιτεία του Νιου Τζέρσι προσέφυγε εναντίον της Amazon, κατηγορώντας την εταιρεία ότι αρνείται παρανόμως να κάνει προσαρμογές στον χώρο εργασίας για τους υπαλλήλους της που έχουν αναπηρίες ή εγκυμονούν, ενώ απέλυσε ορισμένους που τις ζήτησαν.

Η αγωγή υποβλήθηκε σε πολιτειακό δικαστήριο από το γραφείο του Δημοκρατικού Γενικού Εισαγγελέα Μάθιου Πλάτκιν και είναι η τελευταία μιας σειράς προσφυγών στη δικαιοσύνη που αφορούν την ασφάλεια των εργαζομένων στις αποθήκες της Amazon.

Η Πολιτεία ισχυρίζεται ότι η Amazon αρνείται συστηματικά λογικά αιτήματα, όπως για διαλείμματα στην εργασία ή όρια στο βάρος που σηκώνουν οι εργαζόμενοι. Στη συνέχεια, θέτει τους εργαζόμενους που υποβάλλουν τέτοια αιτήματα σε άδεια άνευ αποδοχών, παραβιάζοντας τον πολιτειακό νόμο κατά των διακρίσεων. Οι εργαζόμενοι τα αιτήματα των οποίων ικανοποιούνται συχνά δυσκολεύονται να ανταποκριθούν στις αυστηρές ποσοστώσεις παραγωγικότητας που τους ζητά η Amazon και οδηγούνται στην απόλυση, σύμφωνα με την εισαγγελία.

Με την αγωγή ζητείται να επιβληθεί αδιευκρίνιστο πρόστιμο στην Amazon αλλά και να εκδοθεί εντολή που θα την υποχρεώνει να αλλάξει την τακτική της.

«Οικοδομώντας μια επιχείρηση τρισεκατομμυρίων δολαρίων, η Amazon παραβίασε κατάφωρα τα δικαιώματα (των εργαζομένων) και αγνόησε την ευημερία τους, ενώ συνεχίζει να επωφελείται από τη δουλειά τους» αναφέρει ο Πλάτκιν στην ανακοίνωσή του.

Η εταιρεία δεν ανταποκρίθηκε αμέσως στο αίτημα για κάποιο σχόλιο. Σε άλλες υποθέσεις, η Amazon διέψευδε ότι αντιμετωπίζει κατ’ αυτόν τον τρόπο τους εργαζόμενους και υποστήριξε ότι κάνει το παν για να τους στηρίξει.

Η Amazon είναι ο δεύτερος μεγαλύτερος εργοδότης στις ΗΠΑ, πίσω από τη Walmart. Διαθέτει περίπου 40 κέντρα διανομής και μικρότερα «κέντρα διαλογής». Μόνο στο Νιου Τζέρσι απασχολεί 50.000 εργαζόμενους.

Η ομοσπονδιακή νομοθεσία και πολλές Πολιτείες, συμπεριλαμβανομένου του Νιου Τζέρσι, απαιτούν από τους εργοδότες να παρέχουν λογικές διευκολύνσεις στις έγκυες και στα άτομα με αναπηρία που τις ζητούν. Η Amazon έχει βρεθεί αντιμέτωπη με πολλές μηνύσεις τα τελευταία χρόνια, με ισχυρισμούς περί διακρίσεων σε βάρος των αναπήρων και των εγκύων. Τον Αύγουστο έκλεισε με διακανονισμό μια ομαδική αγωγή στην Καλιφόρνια όπου κατηγορήθηκε ότι δεν επέτρεπε στις έγκυες εργαζόμενες να παίρνουν άδεια. Οι όροι του διακανονισμού αυτού δεν αποκαλύφθηκαν. Η εταιρεία ερευνάται επίσης για παρόμοιους ισχυρισμούς από την Επιτροπή Ίσων Εργασιακών Ευκαιριών, η οποία επιβλέπει την ομοσπονδιακή νομοθεσία που απαγορεύει τις διακρίσεις.