ΗΠΑ: Νέος γύρος κυρώσεων στην Υεμένη με στόχο τους Χούθι

Οι Ηνωμένες Πολιτείες επέβαλαν μια νέα σειρά κυρώσεων εναντίον των Χούθι της Υεμένης την Πέμπτη, σε μια ενέργεια που η κυβέρνηση Τραμπ χαρακτήρισε ως τη μεγαλύτερη που έχει πραγματοποιήσει ποτέ η Ουάσιγκτον εναντίον της τρομοκρατικής οργάνωσης.

Το Υπουργείο Οικονομικών των ΗΠΑ ανακοίνωσε ότι επιβάλλει κυρώσεις σε 32 άτομα και οντότητες, καθώς και σε τέσσερα πλοία, σε μια προσπάθεια να διακόψει τις δραστηριότητες των Χούθι που αφορούν τη συγκέντρωση κεφαλαίων, το λαθρεμπόριο και τις επιθέσεις.

Μεταξύ των στόχων βρίσκονται αρκετές εταιρείες με έδρα την Κίνα, οι οποίες, σύμφωνα με το Υπουργείο Οικονομικών, βοήθησαν στη μεταφορά στρατιωτικού εξοπλισμού, καθώς και άλλες εταιρείες που βοηθούν στη μεταφορά προϊόντων διπλής χρήσης στους Χούθι.

Οι κυρώσεις στοχεύουν επίσης τους λαθρέμπορους πετρελαίου και τις ναυτιλιακές εταιρείες που συνδέονται με τους Χούθι, σύμφωνα με δήλωση του Υπουργείου Οικονομικών.

Σε απάντηση, το υπουργείο Εξωτερικών της Κίνας δήλωσε την Παρασκευή ότι αντιτίθεται στην «κατάχρηση μονομερών κυρώσεων και δικαιοδοσίας μακράς εμβέλειας» από τις ΗΠΑ, η οποία «παραβιάζει το διεθνές δίκαιο και τους βασικούς κανόνες που διέπουν τις διεθνείς σχέσεις».

Τον Μάιο, ο Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε μια αιφνιδιαστική συμφωνία εκεχειρίας των ΗΠΑ με τους Χούθι.