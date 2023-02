ΗΠΑ: Νεκρός και τραυματίες από πυροβολισμούς στην Αλμπουκέρκη

Επεισόδιο με πυροβολισμούς σημειώθηκε πριν από λίγο στην Αλμπουκέρκη, στην πολιτεία του Νέου Μεξικού.

Οι αστυνομικοί που έφθασαν στην περιοχή Νορθ Βάλεϊ βρήκαν αρκετούς τραυματίες από σφαίρες. Ένας εξ αυτών υπέκυψε στα τραύματά του αμέσως μετά τη διακομιδή του στο νοσοκομείο, είπε ο εκπρόσωπος της αστυνομίας Γκίλμπερτ Γκαλέγκος.

Σε εξέλιξη είναι η έρευνα της αστυνομίας, που αναζητεί τον δράστη ή τους δράστες της επίθεσης.

