ΗΠΑ: Νεαρός πυροβόλησε και σκότωσε τρία άτομα στο Νέο Μεξικό (vid)

Τρεις νεκρούς και έξι τραυματίες άφησε πίσω του ένας 18χρονος στο Νέο Μεξικό πυροβολώντας τυχαία έξω από μία εκκλησία προτού πέσει και ο ίδιος νεκρός από τα πυρά των αστυνομικών.

Το σοκαριστικό συμβάν εκτυλίχθηκε σε κατοικημένη περιοχή του Φάρμινγκτον του Νέου Μεξικό,περίπου 290 χιλιόμετρα βορειοδυτικά της Αλμπουκέρκι.

Η αστυνομία επενέβη «για να βρει μια χαοτική σκηνή όπου ένας νεαρός πυροβολούσε ανθρώπους σε αυτή τη γειτονιά», δήλωσε ο Μπάριτς Κραμ, αναπληρωτής επικεφαλής επιχειρήσεων του αστυνομικού τμήματος του Φάρμινγκτον.

🚨#BREAKING: Mass shooting with multiple people dead in front of a church



📌#Farmington l #NewMexico



Currently numerous law enforcements are on the scene to a Mass shooting in Farmington, New Mexico According to authorities four people have been killed outside of a church… pic.twitter.com/uy2qNAZY1D