ΗΠΑ: «Ναι» στο άνοιγμα τραπεζικών λογαριασμών για Κουβανούς επιχειρηματίες

Το υπουργείο Οικονομικών των ΗΠΑ ανακοίνωσε την Τρίτη, ορισμένες ρυθμιστικές αλλαγές, ώστε να δοθεί αμερικανική οικονομική στήριξη στον εκκολαπτόμενο ιδιωτικό τομέα της Κούβας και να ενισχυθεί η πρόσβαση των μικρών επιχειρηματιών, σε αμερικανικές υπηρεσίες που βασίζονται στο διαδίκτυο.



Τα μέτρα έχουν χαρακτηριστεί μετριοπαθή αλλά επίκαιρα, τα οποία, σύμφωνα με αξιωματούχους, θα βοηθήσουν να δώσουν ώθηση στις εκκολαπτόμενες μικρές επιχειρήσεις του νησιού.



Οι ΗΠΑ δήλωσαν ότι θα επιτρέψουν στους μικρούς επιχειρηματίες να ανοίξουν και να έχουν πρόσβαση σε αμερικανικούς τραπεζικούς λογαριασμούς από την Κούβα για πρώτη φορά εδώ και δεκαετίες, μετά τις απαγορεύσεις που τέθηκαν σε ισχύ λίγο μετά την επανάσταση του Φιντέλ Κάστρο το 1959.

Οι Κουβανοί επιχειρηματίες θα έχουν τη δυνατότητα να χρησιμοποιούν πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης με έδρα τις ΗΠΑ, ιστότοπους ηλεκτρονικών πληρωμών, τηλεδιασκέψεις και υπηρεσίες πιστοποίησης ταυτότητας, που προηγουμένως δεν ήταν διαθέσιμες στον τομέα και αποτελούσαν σημαντικό εμπόδιο για τις μικρές επιχειρήσεις στην Κούβα.



Οι κινήσεις αυτές αποσκοπούν στην εκπλήρωση μιας μακροχρόνιας δέσμευσης της κυβέρνησης του Αμερικανού προέδρου Τζο Μπάιντεν να βοηθήσει τους εκκολαπτόμενους επιχειρηματίες της Κούβας, δίνοντας σεβασμό στον μικρό αλλά ταχέως αναπτυσσόμενο ιδιωτικό της τομέα, παρά το αμερικανικό εμπάργκο της εποχής του Ψυχρού Πολέμου, το οποίο επί δεκαετίες περιέπλεκε τις οικονομικές συναλλαγές της κουβανικής κυβέρνησης.

«Σήμερα κάνουμε ένα σημαντικό βήμα για να υποστηρίξουμε την επέκταση της ελεύθερης επιχειρηματικότητας και την επέκταση του επιχειρηματικού τομέα στην Κούβα», δήλωσε στους δημοσιογράφους ανώτερος Αμερικανός αξιωματούχος.



Τα μέτρα θα αποκλείουν Κουβανούς αξιωματούχους, στρατιωτικούς και μέλη της κυβέρνησης, με στόχο την ελαχιστοποίηση των πόρων που θα μπορούσαν να ωφελήσουν την κουβανική κυβέρνηση, δήλωσαν οι αξιωματούχοι.



Οι Αμερικανοί αξιωματούχοι αρνήθηκαν να αναφερθούν στο αν η κυβέρνηση θα επανεξετάσει την παρουσία της Κούβας στον κατάλογο του Στέιτ Ντιπάρτμεντ με τους κρατικούς χορηγούς της τρομοκρατίας.



Η Ρεπουμπλικανή αντιπρόσωπος των ΗΠΑ, Μαρία Ελβίρα Σαλαζάρ, μια Κουβανοαμερικανίδα νομοθέτης από τη Νότια Φλόριντα, επέκρινε γρήγορα την ανακοίνωση της δημοκρατικής κυβέρνησης.



«Η Διοίκηση Μπάιντεν δίνει τώρα στον «κουβανικό ιδιωτικό τομέα» πρόσβαση στο χρηματοπιστωτικό σύστημα των ΗΠΑ», ανέφερε σε ανάρτησή της στο X. «Αυτό θα γελοιοποιήσει την αμερικανική νομοθεσία, αν αναλογιστεί κανείς ότι δεν έχει σημειωθεί καμία πρόοδος προς την κατεύθυνση της ελευθερίας στο νησί και η καταστολή έχει ενταθεί».

