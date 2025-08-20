ΗΠΑ: Μπορεί ο Τραμπ να στείλει την Εθνοφρουρά σε όλες τις αμερικανικές πόλεις;

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, κάλεσε τους κυβερνήτες αρκετών Ρεπουμπλικανικών πολιτειών να αναπτύξουν την Εθνοφρουρά των πολιτειών τους στην Ουάσινγκτον, η οποία, όπως ισχυρίζεται ο Τραμπ, είναι γεμάτη εγκληματικότητα.

Καθώς τα στρατεύματα εισέρρευσαν στην Ουάσινγκτον, ο Τραμπ άφησε να εννοηθεί ότι μπορεί να στείλει την Εθνοφρουρά και σε άλλες πόλεις.

Επιτρέπει η νομοθεσία των ΗΠΑ τη στρατιωτική αστυνομία;

Ένας ομοσπονδιακός νόμος που ονομάζεται Posse Comitatus Act περιορίζει σε γενικό βαθμό τη χρήση του αμερικανικού στρατού για σκοπούς επιβολής του εσωτερικού νόμου.

Αυτός ο νόμος του 1878 ενσαρκώνει μια μακροχρόνια αμερικανική πεποίθηση ότι η εμπλοκή του στρατού σε πολιτικές υποθέσεις αποτελεί απειλή για την προσωπική ελευθερία.

Υπάρχουν όμως εξαιρέσεις στον νόμο και ο νόμος συχνά δεν ισχύει για ενέργειες στρατευμάτων της Εθνοφρουράς υπό τη διοίκηση του κυβερνήτη μιας πολιτείας.

Ποια εξουσία χρησιμοποίησε ο Τραμπ για να ενεργοποιήσει την Εθνοφρουρά στην Ουάσινγκτον;

Σε αντίθεση με άλλες πολιτείες, η Εθνοφρουρά της Ουάσινγκτον, μιας ομοσπονδιακής περιφέρειας, δίνει αναφορά απευθείας στον πρόεδρο και έτσι ο Τραμπ έχει πλήρη εξουσία να την ενεργοποιήσει.

Ο Τραμπ ανακοίνωσε στις 11 Αυγούστου ότι διέταξε την ανάπτυξη 800 στρατιωτών της Φρουράς ως απάντηση σε αυτό που χαρακτήρισε υψηλή εγκληματικότητα, έναν χαρακτηρισμό που η Δημοκρατική δήμαρχος της Ουάσινγκτον, Μιούριελ Μπόουζερ, αμφισβήτησε.

Έκτοτε, οι κυβερνήτες μισής ντουζίνας πολιτειών υπό την ηγεσία των Ρεπουμπλικανών, συμπεριλαμβανομένων της Δυτικής Βιρτζίνια, της Νότιας Καρολίνας και του Οχάιο, έχουν ανακοινώσει την ανάπτυξη στρατευμάτων της Εθνοφρουράς στην Ουάσινγκτον κατόπιν αιτήματος του Τραμπ.

Οι κυβερνήτες συχνά αναπτύσσουν την Εθνοφρουρά στις πολιτείες τους για να αντιμετωπίσουν φυσικές καταστροφές όπως οι τυφώνες, ενώ η Μινεσότα ανέπτυξε την Εθνοφρουρά της το 2020 για να φέρει την αποκατάσταση της τάξης μετά τις διαμαρτυρίες μετά τη δολοφονία του Τζορτζ Φλόιντ από την αστυνομία.

Οι μονάδες της Εθνοφρουράς μπορούν επίσης να ομοσπονδιοποιηθούν πλήρως και να τεθούν υπό ομοσπονδιακό έλεγχο και χρηματοδότηση.

Η κυβέρνηση Τραμπ έχει χρησιμοποιήσει μια τρίτη προσέγγιση, γνωστή ως καθεστώς Τίτλου 32, για την ανάπτυξη στρατευμάτων της Εθνοφρουράς στην Ουάσινγκτον. Σύμφωνα με αυτήν την υβριδική προσέγγιση, τα μέλη της Εθνοφρουράς υπηρετούν υπό κρατική διοίκηση και έλεγχο, αλλά τα καθήκοντά τους χρηματοδοτούνται και ρυθμίζονται από την ομοσπονδιακή κυβέρνηση.

Ο νόμος Posse Comitatus δεν ισχύει για αυτήν την υβριδική προσέγγιση, επειδή τα στρατεύματα παραμένουν υπό κρατικό έλεγχο.

Μπορεί ο Τραμπ να αναπτύξει στρατεύματα σε άλλες πολιτείες;

Όταν ο Τραμπ ανακοίνωσε τα σχέδιά του να κινητοποιήσει την Εθνοφρουρά στην Ουάσινγκτον, άφησε να εννοηθεί ότι άλλες πόλεις με φιλελεύθερες τάσεις, όπως η Νέα Υόρκη και το Σικάγο, θα μπορούσαν να είναι οι επόμενες.

Αλλά ο Τραμπ έχει πολύ λιγότερη εξουσία σε αυτές τις πόλεις από ό,τι στην Περιφέρεια της Κολούμπια.

Ο Τίτλος 10 του Κώδικα των ΗΠΑ, ενός ομοσπονδιακού νόμου που περιγράφει τον ρόλο των Ενόπλων Δυνάμεων των ΗΠΑ, περιλαμβάνει μια διάταξη που επιτρέπει στον πρόεδρο να αναπτύξει μονάδες της Εθνοφρουράς σε ομοσπονδιακή υπηρεσία για να αποκρούσει μια εισβολή, να καταστείλει μια εξέγερση ή να επιτρέψει στον πρόεδρο να εκτελέσει τον νόμο.

Ο Τραμπ επικαλέστηκε αυτήν τη διάταξη, γνωστή ως Άρθρο 12406, όταν έστειλε μονάδες της Εθνοφρουράς στην Καλιφόρνια παρά τις αντιρρήσεις του κυβερνήτη Γκάβιν Νιούσομ.

Επιπλεον, δήλωσε ότι επικαλείται τη διάταξη για την προστασία των ομοσπονδιακών πρακτόρων μετανάστευσης και για την προστασία της ομοσπονδιακής περιουσίας, κάτι που η κυβέρνηση έχει δηλώσει ότι δεν αποτελεί μηχανισμό επιβολής του νόμου.

Στην περίπτωση του Σικάγο, το οποίο είναι μια λεγόμενη πόλη - καταφύγιο, ο Τραμπ μπορεί να υποστηρίξει ότι οι τοπικοί νόμοι που απαγορεύουν στους αξιωματούχους της πόλης να συνεργάζονται με ομοσπονδιακούς πράκτορες μετανάστευσης εμποδίζουν τον πρόεδρο να εκτελέσει τον νόμο, δικαιολογώντας έτσι την στρατιωτική παρουσία.

Ο Τραμπ είναι σχεδόν βέβαιο ότι θα αντιμετωπίσει νομικές προκλήσεις εάν χρησιμοποιήσει το Άρθρο 12406 για να στείλει στρατεύματα της Εθνοφρουράς από πολιτείες υπό την ηγεσία των Ρεπουμπλικανών σε δημοκρατικά προπύργια.

Μια χούφτα πολιτείες, συμπεριλαμβανομένων του Ρόουντ Άιλαντ και του Τέξας, έχουν νόμους που εμποδίζουν τα στρατεύματα της Εθνοφρουράς άλλων πολιτειών να εισέρχονται χωρίς άδεια. Ορισμένες πολιτείες που ελέγχονται από τους Δημοκρατικούς εξετάζουν το ενδεχόμενο παρόμοιας νομοθεσίας.

Υπάρχουν άλλοι τρόποι με τους οποίους ο Τραμπ θα μπορούσε να αναπτύξει στρατεύματα στις πόλεις;

Ο Τραμπ θα μπορούσε να κάνει το εκτεταμένο βήμα επικαλούμενος τον Νόμο περί Εξέγερσης, ο οποίος αποτελεί εξαίρεση στον Νόμο Posse Comitatus.

Υπάρχουν αρκετές προϋποθέσεις για την επίκληση του νόμου, συμπεριλαμβανομένης της περίπτωσης εξέγερσης, εξέγερσης ή «παράνομων εμποδίων». Το Ανώτατο Δικαστήριο έχει αποφανθεί ότι μόνο ο πρόεδρος μπορεί να καθορίσει εάν έχουν πληρωθεί οι προϋποθέσεις του νόμου.

Έχει χρησιμοποιηθεί 30 φορές σε ολόκληρη την ιστορία των ΗΠΑ, σύμφωνα με το Κέντρο Δικαιοσύνης Brennan του Πανεπιστημίου της Νέας Υόρκης, ένα αριστερό ινστιτούτο δημόσιας πολιτικής.

Ο Τραμπ θα μπορούσε να κληθεί από έναν κυβερνήτη να επικαλεστεί τον νόμο, όπως έγινε με τον πρώην πρόεδρο Τζορτζ Χ.Γ. Μπους το 1992, ως απάντηση στις ταραχές στο Λος Άντζελες.

Ο Τραμπ θα μπορούσε να το επικαλεστεί μόνος του εάν υπάρξει κατάρρευση της έννομης τάξης ή εάν είναι απαραίτητο για την υπεράσπιση των πολιτικών δικαιωμάτων. Επικαλέστηκε τη δεκαετία του 1950 και του 1960 για την επιβολή της άρσης του φυλετικού διαχωρισμού στα σχολεία και την προστασία των πορείων για τα πολιτικά δικαιώματα έναντι των αντιρρήσεων των κυβερνητών των πολιτειών.

Τι συνεβη στο Λος αντζελες;

Τον Ιούνιο, ο Τραμπ έθεσε την Εθνοφρουρά της Καλιφόρνια υπό ομοσπονδιακό έλεγχο και την ανέπτυξε μαζί με εν ενεργεία πεζοναύτες των ΗΠΑ στο Λος Άντζελες, μετά από διαμαρτυρίες κατά της καταστολής της μετανάστευσης.

Το υπουργείο Δικαιοσύνης υποστήριξε ότι η διοίκηση είχε την εξουσία να το πράξει αυτό βάσει του Άρθρου 12406.

Ο κυβερνήτης της Καλιφόρνιας, Γκάβιν Νιούσομ μήνυσε, ισχυριζόμενος ότι η κυβέρνηση παραβίασε τον νόμο Posse Comitatus επειδή οι στρατιώτες συμμετείχαν στην επιβολή του νόμου, μεταξύ άλλων με τη σύντομη κράτηση ατόμων.

Μια δίκη χωρίς ενόρκους στο Σαν Φρανσίσκο μόλις ολοκληρώθηκε και σύντομα αναμένεται απόφαση από τον δικαστή του περιφερειακού δικαστηρίου των ΗΠΑ, Τσαρλς Μπρέιερ. Παρόλα αυτά δεν θα είναι δεσμευτική για άλλες πολιτείες και σχεδόν σίγουρα θα ασκηθεί έφεση.