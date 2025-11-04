ΗΠΑ: Μειώνεται στο μισό η επισιτιστική βοήθεια για 42 εκατ. Αμερικανούς ελέω shutdown

Η κυβέρνηση Τραμπ ανακοίνωσε τη Δευτέρα (3/11) ότι η επισιτιστική βοήθεια που λαμβάνουν περίπου 42 εκατομμύρια φτωχοί Αμερικανοί θα περικοπεί τον Νοέμβριο, λόγω της δημοσιονομικής παράλυσης του ομοσπονδιακού κράτους, που συνεχίζεται εδώ και έναν μήνα (shutdown), αναφέρει το AFP.

Σε δημοσίευμά της, η ΕΡΤ αναφέρει ότι η κυβέρνηση πρόκειται να χρησιμοποιήσει 4,65 δισεκατομμύρια δολάρια από ένα ταμείο έκτακτης ανάγκης για τη χρηματοδότηση πληρωμών μέσω του προγράμματος (SNAP) – του κύριου δημόσιου προγράμματος επισιτιστικής βοήθειας στις Ηνωμένες Πολιτείες.



Αυτό το ποσό πρόκειται να καλύψει περίπου το «50% της βοήθειας των επιλέξιμων νοικοκυριών», ανακοίνωσε αξιωματούχος του Υπουργείου Γεωργίας σε δικαστικό έγγραφο.

Δικαστική απόφαση

Η ανακοίνωση αυτή έρχεται μετά από απόφαση ομοσπονδιακού δικαστή στο Πρόβιντενς, ενός από τους δύο δικαστές που διέταξαν την Εκτελεστική Εξουσία την περασμένη εβδομάδα να χρησιμοποιήσει τα κεφάλαια έκτακτης ανάγκης για να διασφαλίσει τη συνέχιση του Προγράμματος SNAP.

Η κυβέρνηση Τραμπ ανακοίνωσε ότι αυτό το πρόγραμμα έχει εξαντλήσει τα κεφάλαια μετά από ένα μήνα shutdown.

Οι Δημοκρατικοί και οι Ρεπουμπλικάνοι δεν μπορούν να συμφωνήσουν σε έναν νέο προϋπολογισμό και κατηγορούν ο ένας τον άλλον.

Ο Ρεπουμπλικάνος πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ διαβεβαίωσε την Παρασκευή ότι είναι έτοιμος να αποδεσμεύσει τα απαραίτητα κεφάλαια, εάν το αποφασίσει η δικαστική εξουσία.

Είπε ότι «δεν θέλει οι Αμερικανοί να πεινάνε».

Ο ηγέτης της Δημοκρατικής μειοψηφίας στη Βουλή των Αντιπροσώπων, Χακίμ Τζέφρις, κατηγόρησε τον Ντόναλντ Τραμπ και το Ρεπουμπλικανικό Κόμμα του την Κυριακή(2/11) ότι «εργαλειοποιούν την πείνα» των 42 εκατομμυρίων δικαιούχων αυτού του προγράμματος.