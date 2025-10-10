ΗΠΑ - Τενεσί

Ισχυρή έκρηξη σημειώθηκε το απόγευμα της Παρασκευής (ώρα Ελλάδας) σε εργοστάσιο παραγωγής εκρηκτικών υλών στο Τενεσί.

A massive explosion obliterated the Accurate Energetic Systems (AES) facility in Bucksnort, Tennessee, which produced and stored explosives, including bulk explosives, shaped charges, demolition kits, and specialized items for military, defense, aerospace,… pic.twitter.com/ngaopvtaI6 — American Press 🗽 (@americanspress) October 10, 2025

Σύμφωνα με πληροφορίες που μεταδίδει το BBC, υπάρχουν αναφορές για θανάτους και τουλάχιστον 19 αγνοούμενους από τη μεγάλη έκρηξη.

Η έκρηξη που συγκλόνισε την κοινότητα του Τενεσί σημειώθηκε το πρωί της Παρασκευής στις εγκαταστάσεις της εταιρείας Ακριβή Ενεργειακά Συστήματα (ΑΕΣ), στην πόλη ΜακΙούεν, περίπου 4 μίλια δυτικά από το Νάσβιλ.

Στην επίσημη ιστοσελίδα της, η ΑΕΣ αναφέρει ότι ειδικεύεται στην παραγωγή ενεργειακών υλικών και εκρηκτικών προϊόντων, με εφαρμογές στους τομείς της άμυνας, της αεροδιαστημικής και των κατεδαφίσεων. Η εταιρεία θεωρείται σημαντικός προμηθευτής για στρατιωτικές και βιομηχανικές ανάγκες στις Ηνωμένες Πολιτείες.



Επιπλέον, δημοσίευμα του CNN αναφέρει ότι πολλαπλές υπηρεσίες έχουν ανταποκριθεί στο σημείο και εργάζονται για την αξιολόγηση και τον περιορισμό της πυρκαγιάς που ξέσπασε λόγω της έκρηξης, αλλά προς το παρόν αποφεύγουν να πλησιάσουν την περιοχή λόγω ανησυχίας για δευτερογενείς εκρήξεις.

Οι αρχές συνεχίζουν τις έρευνες για τα αίτια της έκρηξης, ενώ η κοινότητα του ΜακΙούεν – μια μικρή πόλη σε σύγκριση με τον πολυσύχναστο αστικό ιστό του Νάσβιλ – παραμένει σε κατάσταση συναγερμού.