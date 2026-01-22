ΗΠΑ: Το master plan για τη Γάζα - Ουρανοξύστες και νέες πόλεις (pics)

Το master plan, αμερικανικής έμπνευσης, για την ανοικοδόμηση της Γάζας, παρουσίασε ο γαμπρός του Ντόναλντ Τραμπ και βασικός διαμεσολαβητής του ειρηνευτικού σχεδίου για την περιοχή, Τζάρεντ Κούσνερ, μετά την ολοκλήρωση της συνόδου για τη συγκρότηση του Συμβουλίου Ειρήνης στο Νταβός.

Ο Κούσνερ παρουσίασε έναν «γενικό σχεδιασμό» για το μέλλον της περιοχής, συνοδευόμενο από σχετικό χάρτη.

Όπως ανέφερε, το σχέδιο ανοικοδόμησης θα υλοποιηθεί σε τέσσερις φάσεις και θα περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, τη στέγαση του εργατικού δυναμικού, πλήρη απασχόληση και «ευκαιρίες για όλους».

Σύμφωνα με τον ίδιο, τα αναπτυξιακά σχέδια του Συμβουλίου Ειρήνης στη Γάζα περιλαμβάνουν:

Συνεργασία με τη Χαμάς για την αποστρατιωτικοποίηση της περιοχής

Μετατόπιση της εξάρτησης της Γάζα από την ξένη βοήθεια

Διαίρεση της Γάζας σε «κατοικημένες» και «παραθαλάσσιες τουριστικές» ζώνες

Κατασκευή 100.000 κατοικιών στη Ράφα, καθώς και στη «Νέα Γάζα»

Το σχέδιο προβλέπει την αναδιάρθρωση της Λωρίδας της Γάζας σε διακριτές ζώνες «κατοικίας» και «μικτής παράκτιας τουριστικής ανάπτυξης», με τον Κούσνερ να παρουσιάζει ενδεικτικές απεικονίσεις ουρανοξυστών κατά μήκος της ακτογραμμής για μια περιοχή που χαρακτήρισε «Νέα Γάζα».

Στη Ράφα, σύμφωνα με το ίδιο πλαίσιο, προτείνεται η ανέγερση περίπου 100.000 νέων κατοικιών, παράλληλα με τη δημιουργία υποδομών που - όπως αναφέρεται - θα στηρίζουν «πλήρη απασχόληση» και «ευκαιρίες για όλους».

Το σχέδιο περιλαμβάνει ακόμη την ανάπτυξη εκτεταμένου δικτύου κοινωνικών υποδομών, με 75 ιατρικές μονάδες, περισσότερα από 200 εκπαιδευτικά κέντρα, καθώς και 180 πολιτιστικού, θρησκευτικού και επαγγελματικού χαρακτήρα κέντρα.



«Οι άνθρωποι μας ρωτούν ποιο είναι το σχέδιο Β», είπε ο Κούσνερ. «Δεν υπάρχει σχέδιο Β. Υπάρχει σχέδιο. Υπογράψαμε μια συμφωνία. Είμαστε όλοι αφοσιωμένοι στο να λειτουργήσει», τόνισε, την ώρα που προβάλλονταν διαφάνειες.

Images of 'New Gaza' revealed by Trump's son-in-law



'New Gaza could be a hope, a destination, have a lot of industry and really be a place where people there can thrive and have great employment,’ Jared Kushner added. pic.twitter.com/poO1HfJ1xd — Viory Video (@vioryvideo) January 22, 2026

Στη συνέχεια πρόσθεσε: «Υπάρχει ένας γενικός σχεδιασμός. Θα τον εφαρμόσουμε σταδιακά στη Μέση Ανατολή. Εκεί χτίζουν πόλεις σαν κι αυτή για δύο ή τρία εκατομμύρια ανθρώπους. Τις χτίζουν μέσα σε τρία χρόνια. Άρα κάτι τέτοιο είναι απολύτως εφικτό, αν το κάνουμε να συμβεί».

Το συνολικό κόστος του σχεδίου για ολόκληρη τη Γάζα, όπως αποτυπώνεται στις διαφάνειες, ανέρχεται σε τουλάχιστον 25 δισ. δολάρια, χωρίς ωστόσο να διευκρινίζεται ποιοι θα αναλάβουν τη χρηματοδότηση.

Ο Κούσνερ έθεσε την ασφάλεια ως απόλυτη προτεραιότητα, τονίζοντας ότι αποτελεί το βασικότερο ζητούμενο για οποιαδήποτε εξέλιξη. Όπως επισήμανε, βρίσκεται σε διαρκή συνεννόηση με το Ισραήλ για τρόπους αποκλιμάκωσης, ενώ επόμενο στάδιο, σύμφωνα με τον ίδιο, θα πρέπει να είναι η συνεργασία με τη Χαμάς με στόχο την αποστρατιωτικοποίηση.

Ξεκαθάρισε ότι χωρίς διασφαλισμένο περιβάλλον ασφάλειας δεν μπορεί να υπάρξει ούτε επενδυτικό ενδιαφέρον ούτε ανοικοδόμηση, υπογραμμίζοντας πως μόνο μέσω επενδύσεων μπορούν να δημιουργηθούν νέες θέσεις εργασίας. Παράλληλα, ανέφερε ότι η Γάζα οφείλει να απομακρυνθεί από το μοντέλο της χρόνιας εξάρτησης από τη διεθνή ανθρωπιστική βοήθεια και να στραφεί σε μια οικονομική ανασυγκρότηση βασισμένη στις αρχές της ελεύθερης αγοράς.

«Θα γίνει ένα όμορφο κομμάτι γης»

Μετά την παρουσίαση του Κούσνερ, στο βήμα ανέβηκε ο Ντόναλντ Τραμπ, για να ευχαριστήσει τόσο τον γαμπρό του όσο και τον απεσταλμένο του, Στιβ Γουίτκοφ, για τον ρόλο τους στις διαπραγματεύσεις της ειρηνευτικής συμφωνίας και στη διαμόρφωση του σχεδίου για την περιοχή.

Ο Τραμπ ανέπτυξε επίσης τη δική του οπτική για αυτό που ο Κούσνερ χαρακτήρισε «γενικό σχέδιο», περιγράφοντάς το ως «ένα όμορφο κομμάτι γης - ακίνητης περιουσίας»:

«Στην καρδιά μου είμαι άνθρωπος των ακινήτων και το παν είναι η τοποθεσία. Κοίταξα αυτή την τοποθεσία δίπλα στη θάλασσα και είπα: δείτε αυτό το όμορφο ακίνητο, δείτε τι θα μπορούσε να προσφέρει σε τόσους πολλούς ανθρώπους. Θα είναι τόσο, τόσο υπέροχο. Άνθρωποι που ζουν σε τόσο άθλιες συνθήκες θα ζήσουν τόσο καλά. Αλλά όλα ξεκίνησαν από την τοποθεσία», είπε, κλείνοντας τις εργασίες της συνόδου.