ΗΠΑ: Συγκλονιστικές μαρτυρίες και νέα βίντεο από τη σύγκρουση ιστιοφόρου στη γέφυρα του Μπρούκλιν - Δύο νεκροί (vids)

Το βράδυ του Σαββάτου (17/05) εκπαιδευτικό ιστιοφόρο σκάφος του Πολεμικού Ναυτικού του Μεξικού έπεσε πάνω στη γέφυρα του Μπρούκλιν στη Νέα Υόρκη, με αποτέλεσμα 2 άνθρωποι να χάσουν τη ζωή τους και άλλοι 19 να τραυματιστούν, εκ των οποίων 2 σοβαρά, και να καταστραφεί το πάνω μέρος των ιστίων του, σύμφωνα με τις Aρχές.

At approximately 8:20 Saturday night, the FDNY received a call that a boat struck the Brooklyn Bridge. There were 277 people on the boat. 27 people were removed for treatment.



“Originally, we had a Brooklyn box out for folks in the water, for a boat in distress. Once the… pic.twitter.com/0m7sTl7jTY — FDNY (@FDNY) May 18, 2025

Πώς έγινε η σύγκρουση

Το εκπαιδευτικό ιστιοφόρο Cuauhtemoc, το οποίο μετέφερε 277 άτομα -κυρίως δόκιμους της Ναυτικής Ακαδημίας του Μεξικού- κινούνταν προς τα πίσω με μεγάλη ταχύτητα όταν προσέκρουσε στη γέφυρα κοντά στην πλευρά του Μπρούκλιν, στον ποταμό East River.

Όπως φαίνεται από βίντεο ντοκουμέντα, το σκάφος χτύπησε με τα κατάρτια του στη γέφυρα και στη συνέχεια έσπασαν το ένα μετά το άλλο προκαλώντας έναν εκκωφαντικό θόρυβο, όπως περιέγραψαν αυτόπτες μάρτυρες. Πάντως, παρά τη σφοδρότητα της σύγκρουσης, κανείς δεν έπεσε στο νερό, σύμφωνα με τις τοπικές αρχές.

BREAKING: A Mexican Navy sailboat crashed into the Brooklyn Bridge Saturday evening, according to the New York Police Department and the Mexican Navy.



The crash resulted in multiple injuries being reported, the NYPD said. https://t.co/eWusWKXA4g pic.twitter.com/4d21FrYfVl — ABC News (@ABC) May 18, 2025

Άλλα βίντεο δείχνουν ανθρώπους να τρέχουν πανικόβλητοι από την προκυμαία, την ώρα που το πλοίο συγκρούεται με τη γέφυρα. Ορισμένοι ναύτες κρέμονταν από τα πανιά του πλοίου και άλλοι φαίνεται πως έπεσαν από ύψος, σύμφωνα με μαρτυρίες.

Massive ship with Mexican flags just hit the Brooklyn Bridge



pic.twitter.com/hlZjMLa982 — End Wokeness (@EndWokeness) May 18, 2025

«Ήταν τρέλα. Ήμασταν κάτω από τη γέφυρα και αρχίσαμε όλοι να τρέχουμε. Είδα ανθρώπους να κρέμονται από τα πανιά, και μετά από πέντε λεπτά ήρθαν τα αστυνομικά σκάφη και ξεκίνησε η διάσωση», δήλωσε στη New York Post ένας από τους μάρτυρες.

Άλλος μάρτυρας δήλωσε: «Ακούσαμε ουρλιαχτά και κλάματα. Πολλοί από τους ναύτες ήταν πολύ νέοι – δόκιμοι. Ο κόσμος είχε τρομοκρατηθεί».

Με τη σειρά του, ο δήμαρχος της Νέας Υόρκης, Eric Adams, επιβεβαίωσε ότι η ιστορική γέφυρα των 142 ετών δεν υπέστη σοβαρές ζημιές, ωστόσο η απώλεια δύο ανθρώπων και οι πολλοί τραυματίες έχουν βυθίσει τη Νέα Υόρκη και το Μεξικό στο πένθος.

Τα αίτια της σύγκρουσης

Σύμφωνα με την εφημερίδα The Sun, οι πρώτες αναφορές κάνουν λόγο για απώλεια ισχύος στο ιστιοφόρο, πιθανότατα λόγω μηχανικής βλάβης. Ως αποτέλεσμα, ο καπετάνιος φέρεται να μην κατάφερε να το κατευθύνει, με συνέπεια το πλοίο να κινηθεί κατά λάθος προς τη γέφυρα, αντί να πλεύσει προς την ανοιχτή θάλασσα, όπως ήταν ο αρχικός του προορισμός.

🚨#BREAKING: Watch as a Massive Mexican navy ship crashes into the Brooklyn bridge with 200 passengers on board



📌#Brooklyn | #NewYork



Watch dramatic footage as a Mexican navy ship carrying 200 people crashes into the Brooklyn Bridge in New York. The vessel’s 150-foot masts… pic.twitter.com/OpyKpIRiJQ — R A W S A L E R T S (@rawsalerts) May 18, 2025

Ο επικεφαλής των Ειδικών Επιχειρήσεων της Αστυνομίας της Νέας Υόρκης, Wilson Aramboles, επιβεβαίωσε ότι το πλοίο είχε αναχωρήσει λίγο νωρίτερα από προβλήτα του Μανχάταν.

Το εκπαιδευτικό πλοίο Cuauhtemoc, με ύψος κύριου καταρτιού 48,9 μέτρα, κατασκευάστηκε το 1982 και κάθε χρόνο πραγματοποιεί εκπαιδευτικά ταξίδια για τους τελειόφοιτους δοκίμους της Ναυτικής Σχολής του Μεξικού. Φέτος απέπλευσε από το λιμάνι του Ακαπούλκο στις 6 Απριλίου και έφτασε στη Νέα Υόρκη στις 13 Μαΐου, όπου παρέμεινε για επισκέψεις κοινού.

Σύμφωνα με το πρόγραμμα, επρόκειτο να επισκεφθεί 22 λιμάνια σε 15 χώρες μέσα σε 254 ημέρες, εκ των οποίων οι 170 εν πλω.

Τα συλλυπητήρια της Σέινμπαουμ

Η πρόεδρος του Μεξικού Κλαούντια Σέινμπαουμ, σε ανάρτησή της στο Χ, εξέφρασε τη θλίψη της για τον θάνατο των δύο μελών του πληρώματος.

Sentimos mucho el fallecimiento de dos miembros de la tripulación del Buque Escuela Cuauhtémoc, quienes perdieron la vida en el lamentable accidente en el puerto de Nueva York. Nuestra solidaridad y apoyo a las familias.



Se encuentra la Secretaría de Marina, con el respaldo de… — Claudia Sheinbaum Pardo (@Claudiashein) May 18, 2025

Το υπουργείο Εξωτερικών του Μεξικού δήλωσε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ότι ο πρεσβευτής της χώρας στις ΗΠΑ καθώς και άλλοι αξιωματούχοι συνδράμουν τους ναυτικούς δόκιμους και είναι σε επικοινωνία με τις τοπικές αρχές.

Η κυκλοφορία στη Γέφυρα του Μπρούκλιν, η οποία εξυπηρετεί καθημερινά περισσότερα από 100.000 οχήματα και 32.000 πεζούς, διακόπηκε προσωρινά αλλά αποκαταστάθηκε μετά από τεχνική επιθεώρηση. Η αιτία της τραγωδίας παραμένει υπό διερεύνηση από τις αρμόδιες αρχές των ΗΠΑ και του Μεξικού.