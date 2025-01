ΗΠΑ: Το Κογκρέσο υιοθετεί τον αντιμεταναστευτικό νόμο του Τραμπ

Το νομοσχέδιο της δεύτερης θητείας του Ντόναλντ Τραμπ στην προεδρία των ΗΠΑ υιοθέτησε την Τετάρτη (23/1) το αμερικανικό Κογκρέσο, το οποίο αφορά στην πάταξη της παράτυπης μετανάστευσης.

Ειδικότερα, το κείμενο προβλέπει αυτόματη προφυλάκιση από τις ομοσπονδιακές δυνάμεις επιβολής της τάξης παράτυπων μεταναστών που διώκονται ή καταδικάζονται για συγκεκριμένα ποινικά αδικήματα.

Υιοθετήθηκε από τη Βουλή των Αντιπροσώπων, όπου οι Ρεπουμπλικάνοι έχουν πλειοψηφία, με 263 ψήφους υπέρ έναντι 156 κατά.

Περίπου σαράντα Δημοκρατικοί ψήφισαν υπέρ, ένδειξη της εντυπωσιακής αλλαγής τάσεων και στάσεων όσον αφορά τη μετανάστευση σ’ όλη την αμερικανική πολιτική τάξη.

Σημειώνεται ότι η επικύρωσή του αναμενόταν από τον νέο πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ άμεσα, καθώς ο Ρεπουμπλικάνος στην τελετή ορκωμοσίας του επανέλαβε την υπόσχεση πως θα απελάσει «εκατομμύρια αλλοδαπούς εγκληματίες», θα τους στείλει «εκεί απ’ όπου ήρθαν».

«Οι ξένοι εγκληματίες πρέπει να τίθενται υπό κράτηση, να απελαύνονται και να μην τους επιτρέπεται ποτέ να επιστρέψουν στη χώρα μας», τόνισε μέσω X ο πρόεδρος της Βουλής των Αντιπροσώπων, ο Ρεπουμπλικάνος Μάικ Τζόνσον, πληκτρολογώντας με κεφαλαία τη λέξη «ποτέ» για έμφαση.

The Laken Riley Act will now go to President Trump’s desk for him to sign into law. Criminal illegal aliens must be detained, deported, and NEVER allowed back into our country. The American people demand and deserve safety and security. https://t.co/mwRmgbb5ZQ

Για τη βουλεύτρια της αριστερής πτέρυγας των Δημοκρατικών Αλεξάντρια Οκάσιο-Κορτές, ο νόμος αυτός είναι ολισθηρός κατήφορος που θα διαβρώσει περαιτέρω το κράτος δικαίου.

«Σε μερικούς μήνες, μέλη του Κογκρέσου που ψήφισαν υπέρ αυτού του κειμένου θα παριστάνουν ότι δεν είχαν ιδέα για όλα τα δεινά που θα προκαλέσει», είπε στο ημικύκλιο.

Rep. @AOC showing how to lead:



“When a private prison camp opens in your town… when a Dreamer is disappeared from your classroom, when the President of the United States destroys what’s left of the Constitution… they will all say ‘we didn’t know this was coming’… they did.” https://t.co/Y3sEyqL2P2