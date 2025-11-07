ΗΠΑ: Καθυστερήσεις σε αεροδρόμια λόγω έλλειψης ελεγκτών - Ακυρώθηκαν δεκάδες πτήσεις

Η ομοσπονδιακή υπηρεσία πολιτικής αεροπορίας (FAA) ανακοίνωσε απόψε ότι διαπιστώνει εκτεταμένα προβλήματα σε ό,τι αφορά την επάνδρωση των αεροδρομίων με ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας, με αποτέλεσμα να προκαλούνται καθυστερήσεις στις πτήσεις σε πολλά αεροδρόμια, μεταξύ των οποίων είναι και εκείνα της Ατλάντα, του Σαν Φρανσίσκο, της Ουάσινγκτον και του Νιούαρκ.

Η FAA ανέφερε καθυστερήσεις λόγω έλλειψης προσωπικού σε 10 τοποθεσίες σε όλη τη χώρα.

Η υπηρεσία είχε ζητήσει εξάλλου από τις αεροπορικές εταιρείες να ακυρώσουν το 4% των πτήσεων σε 40 μεγάλα αεροδρόμια για να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα της υποστελέχωσης των πύργων ελέγχου. Η American Airlines έκανε γνωστό ότι με βάση τις οδηγίες της FAA, 12.000 πελάτες της είδαν τις πτήσεις τους να ακυρώνονται σήμερα.