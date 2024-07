ΗΠΑ: Κατέστρεψαν drones των Χούθι στην Ερυθρά Θάλασσα

Η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ ανέφερε σε ανακοίνωσή της ότι τις τελευταίες 24 ώρες, τα στρατεύματά της «κατέστρεψαν με επιτυχία» δύο μη επανδρωμένα αεροσκάφη των Χούθι πάνω από την Ερυθρά Θάλασσα, καθώς και ένα «σκάφος επιφανείας χωρίς πλήρωμα».

July 14 U.S. Central Command Update ⁰⁰In the past 24 hours, U.S. Central Command (USCENTCOM) forces successfully destroyed two Iranian-backed Houthi uncrewed aerial vehicles (UAV) over the Red Sea and one uncrewed surface vessel (USV) in the Red Sea. ⁰⁰USCENTCOM forces also… pic.twitter.com/P2zB0w3ehm